Chamer CSU erntet Kritik nach Stadion-Versammlung

Die Nominierungsversammlung, die der CSU-Kreisverband Cham am Samstag mit 218 Delegierten in einem Fußballstadion in Vilzing, einem Stadtteil von Cham, veranstaltet hat, sorgt für Diskussionen in den sozialen Medien. Ein kritischer Post von Karin Bucher, Kreisrätin der Freien Wähler und ehemalige Chamer Bürgermeisterin, wurde zum Beispiel schon über 200mal geteilt. Bucher findet die Nominierungsversammlung "instinktlos" gegenüber allen, die sich momentan an die Corona-Beschränkungen halten müssen, wie sie dem Bayerischen Rundfunk sagte. Auch wenn alles coronakonform gemacht worden sei, finde sie es gerade im Landkreis Cham, der momentan eine Inzidenz von über 300 hat, "unfassbar".

Drei Meter Abstand

Der CSU-Kreisvorsitzende Karl Holmeier und sein Stellvertreter Gerhard Hopp wiesen die Kritik zurück. Die Nominierungsversammlung sei notwendig gewesen. Man habe "alles getan, um die Versammlung sehr sicher durchzuführen". Im Stadion habe man Tafeln für jeden einzelnen Delegierten mit drei Metern Abstand voneinander aufgestellt. Es habe mehr als zehn Ordner gegeben und keine Grußworte, um die Versammlung möglichst kurz zu halten. Außerdem habe die ganze Zeit eine FFP2-Maskenpflicht gegolten, obwohl die Versammlung unter freiem Himmel stattgefunden habe.

Der Chamer CSU-Kreisvorsitzende Karl Holmeier bezeichnete die Kritik an der Versammlung als "Blödsinn". Die Veranstaltung im Fußballstadion sei ordnungsgemäß angemeldet und vom Landratsamt Cham auch genehmigt worden.

Nächste Präsenzversammlung am 24. April

Bei der Nominierungsversammlung am Samstag ging es darum, mit welchem Kandidaten die Chamer CSU in die Bundestagswahl ziehen will. Gewählt wurde der 25-jährige Volkswirt Matthias Scherr. Die endgültige Entscheidung für den CSU-Bundestagskandidaten des Wahlkreises Schwandorf-Cham fällt aber erst am 24. April zwischen Matthias Scherr und der bereits vom Landkreis Schwandorf nominierten Martina Engelhardt-Kopf. Dann soll es wieder eine Präsenzveranstaltung geben.

Bayern-SPD war auch im Stadion

Nominierungsversammlungen im Fußballstadion sind inzwischen nicht mehr ganz ungewöhnlich. Vor zwei Wochen traf sich die Bayern-SPD im Fußballstadion des SC 04 Schwabach zu einer Nominierungsversammlung unter freiem Himmel. Im Februar musste die Münchner CSU einen geplanten Präsenzparteitag allerdings nach scharfer Kritik absagen. Die Versammlung hätte allerdings in einer Festhalle stattgefunden.