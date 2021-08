Challenge Roth: Ehrenamtliche helfen aus Überzeugung

Leuchtende Augen und Gänsehaut

Als Lotzwick 2011 aus Sachsen nach Roth gezogen ist, hatte er mit Triathlon nicht viel zu schaffen. Aber sein Schwiegervater, denn der war Triathlet. "Dann bin ich mal beim Schwimmstart dabei gewesen. Wenn dann diese Atmosphäre mit dem ersten Start losgeht und die alle in das Wasser reinspringen - da kommt diese Gänsehaut wieder und dann ist die Emotion da", erzählt der 48-Jährige und seine Augen leuchten. Er bekommt Gänsehaut, wenn er davon erzählt.

Von den Laufschuhen in die Arbeitsschuhe

Bei Gunnar ist es aber nicht beim Helfen geblieben. Vor drei Jahren ist er das erste Mal in der Staffel angetreten und einen Marathon gelaufen. Er wollte erleben, wie es sich anfühlt über den langen roten Teppich in Roth ins Ziel zu laufen. Das Challenge-Fieber hat den 48-Jährigen gepackt. Auch in diesem Jahr läuft er den Marathon in einer Staffel. Aber er will bis zuletzt beim Aufbau helfen. Und wenn er am Sonntag die rund 42 Kilometer gelaufen ist, will er noch am Abend die Lauf- gegen die Arbeitsschuhe tauschen. Denn dann startet der Abbau in der Triathlon-Traumfabrik in Roth.

Besucher sollen Challenge im Fernsehen verfolgen

Der Bayerische Rundfunk übertragt den Challenge Roth am kommenden Sonntag live im BR-Fernsehen. Die Übertragung startet um 06.45 Uhr und endet um 16.00 Uhr. Außerdem wird das Rennen auf BR24Sport.de in voller Länge zu sehen sein. Die Veranstalter des Challenge Roth hatten die Zuschauerinnen und Zuschauer aufgerufen, möglichst auf einen Besuch an der Wettkampfstrecke zu verzichten und den Triathlon von daheim aus im Fernsehen zu verfolgen.