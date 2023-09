Challenge: "Iss, was um die Ecke wächst"

Die Herausforderung: Sieben Tag lang das essen und trinken, was maximal 50 Kilometer vom Heimatort entstanden ist. In zehn Öko-Modellregionen in Bayern beginnt am Montag die dritte Auflage der "Regioplus Challenge".

Wenn möglich, dann sollte auch auf die Aspekte "bio, fair und saisonal" Wert gelegt werden, teilt die Öko-Modellregion Nürnberg mit, die im Referat für Umwelt und Gesundheit der Stadt Nürnberg angesiedelt ist.

Joker für Kaffee und Schokolade

Um die "Regioplus Challenge" zu erleichtern, wurden Produkte ausgenommen, die nicht regional hergestellt werden können, wie Kaffee, Gewürze oder Schokolade. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen in ihrer Woche bis zu drei dieser Joker verwenden. Ziel des Wettbewerbs ist es, sich bewusst zu machen, woher die täglich verwendeten Lebensmittel kommen und wie sie produziert und transportiert werden.

Wettbewerb für Rezepte

Zeitgleich rufen die Öko-Modellregionen einen Wettbewerb für Rezepte mit regional produzierten Lebensmitteln aus. Rezepte und Fotos können bis zum 3. Oktober eingereicht werden. Es gibt Einkaufsgutscheine zu gewinnen.

Aktion in zehn Öko-Modellregionen

Unter dem Motto "Iss, was um die Ecke wächst!" beteiligen sich in diesem Jahr Städte, Gemeinden und Landkreise, die sich in Bayern zu Öko-Modellregionen zusammengeschlossen haben. In diesem Jahr sind folgende Öko-Modellregionen mit dabei: Amberg-Sulzbach und Stadt Amberg, Fränkische Schweiz, Günztal, Kulturraum Ampertal, Mühldorfer Land, Naturparkland Oberpfälzer Wald, Nürnberg, Nürnberger Land, Roth, Oberes Werntal, Paartal, Stadt.Land.Regensburg.

Mit dem Wettbewerb soll auf die regionale Produktvielfalt hingewiesen werden. "Produkte, die in unserem Einkaufskorb landen, beeinflussen die Landwirtschaft und Landschaft unserer Heimat, die Artenvielfalt und nicht zuletzt auch das Klima", so die Verantwortlichen.