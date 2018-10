Center Parcs verschiebt Eröffnung im Allgäu

Die Wiedereröffnung des Center Parcs Allgäu in Leutkirch verzögert sich weiter. Eigentlich hätten heute wieder Gäste eintreffen sollen. Doch das Unternehmen sagte den Termin ab.

Auch der nächste Eröffnungstermin wackelt

Eröffnen soll der Center Parc nun voraussichtlich am 29. Oktober. Allerdings gibt es nach Angaben des Unternehmens weiter technische Probleme. "Aufgrund dieser Situation werden wir alle betroffenen Gäste kontaktieren, um eine für sie passende Lösung zu finden", erklärte eine Sprecherin von Center Parcs am Freitag. Abschließend entschieden werden soll über die Eröffnung des Parks im Allgäu erst in dieser Woche.

Verärgerte Kunden nach Eröffnung Center Parc Allgäu

Der Ferienanlagen-Betreiber Center Parcs schloss die Anlage wenige Tage nach dem Betriebsauftakt am 01. Oktober bis auf Weiteres. Rund 2.800 Gäste waren zur Eröffnung angereist. Hunderte weitere hätten in den Tagen danach folgen sollen. Doch es gab Probleme unter anderem mit Heizung und Warmwasser. Kunden des Parks im Allgäu sprachen von Chaos, fühlten sich als "Versuchskaninchen" und reisten wieder ab.