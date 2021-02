Center Parcs in Geldnot: Scheitert Feriendorf am Brombachsee?

Ein Feriendorf mit rund 800 Häusern soll im Fränkischen Seenland entstehen, wenn es nach dem niederländischen Betreiber Center Parcs geht. Auf dem rund 150 Hektar großen Waldstück, auf dem das neue Feriendorf gebaut werden soll, befand sich früher die sogenannte Muna, die Munitionsanstalt Langlau. Aktuell werden dafür einige Gutachten erstellt und ein Masterplan soll entworfen werden.

Finanzielle Schwierigkeiten

Vergangene Woche hat der französische Mutterkonzern von Center Parcs finanzielle Schwierigkeiten bekanntgegeben. Das habe jedoch keine Auswirkungen auf die geplante Center Parcs-Ansiedlung am Brombachsee, sagte Weißenburg-Gunzenhausens Landrat Manuel Westphal (CSU) dem Bayerischen Rundfunk. Aufgrund der Nachricht über die finanziellen Umstrukturierungsmaßnahmen der Unternehmensgruppe in Frankreich habe Westphal den für die Region zuständigen Projektbeauftragten Jan Janssen um eine schriftliche Stellungnahme gebeten. Darin habe ihm Janssen versichert, "dass dieses Verfahren im Moment weder Auswirkungen auf die Mitarbeiter des Unternehmens, noch auf den Betrieb der Ferienparks oder die laufenden Expansionspläne, u.a. auf das Projekt am Brombachsee hat."

Keine Verpflichtungen gegenüber Center Parcs

Westphal sehe keine akuten Risiken für den Landkreis oder den Zweckverband Brombachsee. Man sei als Projektentwickler bislang keine privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen gegenüber dem niederländischen Feriendorfbetreiber eingegangen. Zusagen gegenüber Center Parcs gäbe es keine, so Westphal weiter.

Masterplan von Center Parcs im ersten Quartal erwartet

Derzeit laufen verschiedene Fachgutachten, wie beispielsweise die Umweltverträglichkeitsprüfung. Sobald Ergebnisse vorliegen, wolle Center Parcs einen Masterplan vorstellen, so der Landrat. Aufgrund der Corona-Pandemie käme es jedoch zu Verzögerungen. Ziel sei es dennoch im ersten Quartal 2021 einen ersten Entwurf vorzulegen. Dabei sollen auch erste Ergebnisse der Vor-Ort-Studien zu Altlasten, Kontaminierung und zum Zustand von Fauna und Flora auf der ehemaligen Munitionsanstalt der Öffentlichkeit und den zuständigen Gremien und Behörden dargelegt werden.

Bürgerentscheid über Center Parcs am Brombachsee

Über die Ansiedlung des umstrittenen Feriendorfs hat Reinhold Huber, erster Bürgermeister der Gemeinde Pfofeld, einen Ratsbeschluss angekündigt. Dem Bayerischen Rundfunk sagte er: "Das ist eine Entscheidung, die nicht hinter verschlossenen Türen getroffen werden darf." Daher werde es einen Ratsbeschluss geben, über den die Bürger dann entscheiden können. Voraussetzung dafür sei aber, dass alle wichtigen Fakten von Center Parcs vorliegen, so Huber weiter. Nach der Vorstellung des Masterplans würden bestimmt noch acht bis zehn Wochen vergehen, bis der Bürgerentscheid durchgeführt werden könne. Eine Vorstellung des Planes ausschließlich per Videokonferenz, lehne er ab. Bei einem solch großen Projekt, sei es wichtig, sich persönlich vor Ort sehen zu können, auch wenn es sich durch die Pandemie noch etwas verzögere.

Kritik aus der Bevölkerung: Massentourismus

In der Bevölkerung des Fränkischen Seenlands gibt es auch Vorbehalte gegen das Tourismus-Projekt. So geht das Unternehmen Center Parcs von rund einer Million Urlauber pro Jahr für das geplante Feriendorf aus. Zu viel für den Brombachsee, meinen viele Anwohner. Sie haben Angst, von den Gästen eines Center Parcs schier überrollt zu werden. Die Bürgerinitiative "Seenland in Bürgerhand" hat sich zusammengeschlossen, um sich gegen das Großprojekt zu wehren. Bereits vor rund elf Jahren hatte das niederländische Unternehmen im etwa 25 Kilometer entfernten Dennenlohe im Landkreis Ansbach einen ähnlichen Park geplant. Das Tourismusprojekt scheiterte dann aber unter anderem an hohen Umweltauflagen.

Bisher sechs Center Parcs in Deutschland

Das niederländische Unternehmen Center Parcs ist eine Tochtergesellschaft der 1967 gegründeten Groupe Pierre et Vacances Center Parcs, die nach eigenen Angaben europäischer Marktführer im Nahtourismus ist und über mehr als 46.000 Apartments und Ferienhäuser an 285 Standorten in Europa verfügt. Center Parcs betreibt insgesamt bisher 27 Ferienanlagen in Europa, in Deutschland sind es sechs.