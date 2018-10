"Cemsel Textil" steigt bei Mode-Label "René Lezard" ein

"Wir freuen uns, mit Cemsel Textil einen strategischen Großinvestor gewonnen haben, der sich langfristig und nachhaltig bei René Lezard engagieren möchte. Damit ist ein weiterer sehr wichtiger Schritt in eine gesicherte Zukunft des Unternehmens gelungen. Wir sind uns sicher, dass wir mit Yasar Esgin einen Ankerinvestor gefunden haben, mit dessen maßgeblicher Unterstützung wir René Lezard wirtschaftlich auf erfolgreichen Kurs bringen", teilte Bourjau in einer Stellungnahme mit. Das Mode-Label hat seinen Sitz in Schwarzach am Main im Landkreis Kitzingen.

Langfristige Partnerschaft angestrebt

Cemsel Textil will sich langfristig bei dem Mode-Label aus Schwarzach engagieren. Yasar Esgin, Gründer und Eigentümer von Cemsel Textil, wird folgendermaßen zitiert: " René Lezard ist eine etablierte Premium-Marke, die schon immer für hochwertige Qualität und einzigartiges Design steht. Für Cemsel ist das Engagement eine langfristig ausgelegte strategische Investition, die die Zukunft von René Lezard sichert."

Im März 2017 hatte "René Lezard" Insolvenz angemeldet. Im September 2017 hatten die Gläubiger einem Sanierungskonzept zugestimmt. Seitdem ist das unterfränkische Mode-Label dabei, sich zu konsolidieren. Die Aktionärshauptversammlung muss dem Einstieg des türkischen Investors noch zustimmen.