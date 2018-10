CDU schaut nach vorne, Grüne in Feierlaune, SPD zerknirscht

CDU will sich jetzt auf Hessen konzentrieren

Im Konrad-Adenauer-Haus würde man den heutigen Wahlabend wohl am liebsten abhaken. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer nennt das Abschneiden der Schwesterpartei CSU am Abend bitter. Gemessen an den Umfragen sei es aber nicht überraschend. Die Koalitions-Streitigkeiten der vergangenen Monate seien eben kein Rückenwind für die Wahlkämpfer in Bayern gewesen. Nach vorne schauen - diese Losung gibt Kramp-Karrenbauer jetzt aus. Aus ihrer Sicht kommt es nun darauf an, dass die CDU bei der Landtagswahl in Hessen in zwei Wochen ein gutes Ergebnis einfährt.