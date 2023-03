CDU-Politiker Kiesewetter: "Wir haben zu viel Angst vor Putin"

Könnte ein Waffenstillstand dauerhaften Frieden für die Ukraine bringen? Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter hat sich in der BR-Sendung "Der Sonntags-Stammtisch" skeptisch gezeigt. Putin wolle mehr als nur die Ukraine, sagte der Außenpolitik-Experte. Ein Waffenstillstand ist seiner Ansicht nach das falsche Signal: "Wir meinen, damit wäre das Problem gelöst", so Kiesewetter. Er glaube jedoch, Russland könne das Moment nutzen, um mit noch vorhandenen Kriegsmitteln weitere Länder anzugreifen, etwa Moldau und das Baltikum.

Ebenfalls in der Sendung zu Gast war die bayerische Kabarettistin Luise Kinseher. Sie bezeichnete den russischen Überfall auf die Ukraine als "Verbrechen an den Menschen". Letzten Endes wollten die Ukrainer das Gleiche wie die Menschen in Deutschland: "In Frieden leben, unseren Kindern eine gute Ausbildung geben, ein sicheres Zuhause."

Kiesewetter: "Munitionsfabriken anwerfen" - Kinseher zurückhaltend

Kiesewetter nannte als Beispiel für seine Überzeugung den derzeitige Stellungskrieg in der Stadt Bachmut. Es habe hohe Symbolkraft, dass besonders Russland hier bereits viele Soldaten verloren habe. Würde die Ukraine die schwer umkämpfte Stadt aufgeben, hätten "die Russen freie Bahn, bis es zur nächsten Geländeschwelle geht". Damit stellte er sich hinter den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi, der ebenso dafür plädiert, die Stadt weiter zu verteidigen.

Für den Westen gelte es nun, "die Munitionsfabriken anzuwerfen", so Kiesewetter. Das bedeute: Schnell weiter Waffen und Munition in die Ukraine zu liefern.

Die Kabarettistin Kinseher reagierte darauf zurückhaltend. Sie selbst hatte kurz nach Kriegsbeginn Geflüchtete aus der Ukraine bei sich aufgenommen. Sie könne sich nicht an der Debatte beteiligen, "weil wir in einem so entsetzlichen Dilemma sind". Es bestehe eine Gemengelage der Mächte mit unterschiedlichen Interessen, betonte sie mit Blick auf China. Deshalb sei sie nicht in der Lage, einzuschätzen, was ein Stopp der westlichen Waffenlieferungen für die Ukraine bedeute. Gleichzeitig betonte sie: Jeder Schuss bedeute ein Menschenleben.