CBD-Test auf Hanf-Plantage in Buttenheim

Hanf soweit das Auge reicht. Martin Pley läuft langsam an seinen Feldern vorbei und begutachtet vorsichtig die Pflanzen auf seiner Plantage. Der Hanf ist teilweise über zwei Meter hoch gewachsen und kann bald geerntet werden. Auf einem halben Hektar baut der Chemiker im Landkreis Bamberg seit diesem Jahr Hanf an: Aus ihm will er nach der Ernte in seinem Labor CBD (Cannabidiol) extrahieren. Doch erst muss der Hanf getestet werden: denn beim gewerblichen Anbau gibt es strenge Regeln.

THC-Gehalt pro Pflanze muss unter 0,2 Prozent liegen

CBD ist ein weit verbreitetes Nahrungsergänzungsmittel und Lifestyle-Produkt, dem unter anderem ein tumorbekämpfender Effekt nachgewiesen wurde. Beim Hanf-Anbau in Deutschland wird der THC-Gehalt der Pflanzen auf den Feldern genau kontrolliert. THC heißt Tetrahydrocannabinol und zählt zu den psychoaktiven Cannabinoiden. Es ist der rauschbewirkende Bestandteil der Hanf-Pflanze (Cannabis). In Deutschland ist nur EU-zertifiziertes Saatgut mit einem THC-Gehalt unter 0,2 Prozent erlaubt - alles andere verstößt gegen das Betäubungsmittelgesetz. Erst nach der Kontrolle durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung bekommen die Hanf-Anbauer die Freigabe zum ernten.

Prüfer besuchen stichprobenartig Hanf-Plantagen

Um die Hanf-Felder von Martin Pley zu beproben sind Klaus Müller und Rudolf Piterna von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung nach Buttenheim gereist. Die beiden Prüfer fahren durch Deutschland und besuchen stichprobenartig Hanf-Plantagen. Aus der vielseitigen Pflanze können nach der Ernte Textilfasern produziert werden, aber auch CBD-Öl, das für medizinische und kosmetische Zwecke genutzt werden kann.

250 gewerbliche Hanf-Anbauer in Bayern, Tendenz steigend

In Bayern gibt es inzwischen 250 gewerbliche Hanf-Anbauer. Der Anbau nehme in Deutschland wohl wegen des CBDs leicht zu, so die Prüfer. Martin Pley ist einer der neuen Anbauer in Bayern, der mit der CBD-Herstellung Geld verdienen will. Er hat unterschiedliche Hanf-Sorten auf rund einem halben Hektar angepflanzt. Im Vergleich zu anderen Landwirten, sind seine Hanf-Felder eher klein und übersichtlich.

50 Pflanzen werden ins Labor geschickt

Die beiden Prüfer laufen über das Gelände und gleichen die Hanf-Plantagen mit einem Plan des Anbaugebietes ab. "Wir prüfen in Stichproben. Wenn wir sehen sollten, dass da Pflanzen drinnen sind, mit völlig anders aussehenden Blüten, wäre Alarmstufe rot angesagt", so Oberprüfer Klaus Müller.

Die Prüfer sehen sich den Hanf genau an und laufen dabei quer über ein Feld. Rudolf Piterna schneidet mit einer Schere 50 Pflanzen zur Probe ab und packt sie in einen weißen Stoffbeutel. Er nimmt nur die weiblichen Pflanzen mit, die dann in ein Labor eingeschickt und auf den THC-Gehalt untersucht werden. Normalerweise sei bei dieser Sorte davon auszugehen, dass der THC-Gehalt unter 0,2 Prozent liegt, so die Prüfer.

Hanf kann geerntet werden

Nach rund einer halben Stunde sind die Prüfer fertig. Sie haben den Hanf zur Nachuntersuchung fürs Labor verpackt. Der Chemiker Martin Pley bekommt sein Ergebnis sofort mitgeteilt: auf seinen Plantagen haben die Prüfer keine Auffälligkeiten bei den Pflanzen entdeckt. Es werden dort nur zulässige Sorten angebaut.

Martin Pley kann den Hanf nun von Ende September bis Mitte Oktober ernten. Der Chemiker will die Pflanzen nach der Ernte trocknen und mit Wasserdampf in seinem Labor extrahieren. So wird das CBD-Öl gewonnen und soll dann im kommenden Jahr in einem Online-Shop verkauft werden.