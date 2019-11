06.11.2019, 06:42 Uhr

CBD-Shops in Schweinfurt und Würzburg durchsucht

Die Polizei hat am Dienstag drei sogenannte "CBD-Shops" in Würzburg und Schweinfurt durchsucht. Es bestand der Verdacht, dass in den Geschäften verbotenerweise Betäubungsmittel verkauft werden.