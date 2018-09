"Causa Maaßen": Grötsch verteidigt Nahles

Der Generalsekretär der Bayern SPD, Uli Grötsch, hat sich hinter die schwer unter Druck geratene SPD-Vorsitzende Andrea Nahles gestellt. "Wir sind als SPD mit der Einstellung hineingegangen, dass wir mit Hans-Georg Maaßen nicht mehr als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz zusammenarbeiten. Was Horst Seehofer im Nachhinein gemacht hat, das ist das Skandalöse. Das hat mit verantwortungsvoller Politik nichts zu tun. Das ist eine reine Provokation."

Von einer "Causa Nahles" könne nicht die Rede sein. Es sei vielmehr von Anfang an eine "Causa Seehofer" gewesen, so Grötsch. "Es war der Verfassungsschutzpräsident, der den Rechtsextremismus in Deutschland verharmlost hat, und es war Horst Seehofer, der nicht darauf reagiert hat. Deswegen kam es ja erst zu dieser Situation, in die wir als SPD so hart reingehen mussten."

Nahles steht nach Maaßen-Affäre unter Druck

Unter Druck sei jetzt nicht Andrea Nahles, sondern Horst Seehofer. Das, was der Bundesinnenminister gemacht habe - jemanden, der sich etwas zu Schulden habe kommen lassen, nach oben zu befördern - könne man vielen Menschen nicht erklären.

Andrea Nahles steht wegen der Personalie Maaßen seit Tagen unter Druck. Die SPD hat zwar die Ablösung Maaßens an der Spitze des Verfassungsschutzes durchgesetzt, dafür soll dieser nun aber Staatssekretär im Haus von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) werden. Nahles hatte dem Wechsel zugestimmt. In der SPD gibt es erheblichen Unmut über den Aufstieg Maaßens. Natascha Kohnen, Landesvorsitzende der Bayern-SPD und zugleich stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende, hatte die SPD-Bundesminister am Mittwoch aufgefordert, im Kabinett gegen die Beförderung Maaßens zu stimmen.

Scheitern der GroKo für Grötsch "kein Thema"

Der Generalsekretär der Bayern-SPD kündigte im Rundschau-Interview an, er wolle das bei der Sitzung des Parteivorstandes am kommenden Montag in Berlin nochmals zur Sprache bringen. Grötsch ließ durchblicken, dass für ihn ein Scheitern der Großen Koalition und Neuwahlen jetzt noch kein Thema sei: "So weit sind wir ja noch lange nicht. Wir tun gut daran, am Montag im Parteivorstand ausführlich darüber zu diskutieren, wie wir uns zu diesem Thema stellen."