Causa Maaßen: Die Stimmung an der SPD-Basis

Dass die Bundesvorsitzende Andrea Nahles die Koalitionspartner in der Causa Maaßen zu einem neuen Kompromiss gebracht hat, findet an der Münchner SPD-Basis viel Zustimmung. Vor allem ihr offenes Eingeständnis vom Freitag, einen Fehler gemacht zu haben.

"Also ich fand gut, dass sie sich noch geändert haben, also Andrea Nahles ihre Schuld eingestanden hat, find ich gut, auch als Zeichen für ihre Wähler." SPD-Anhängerin

Doch trotzdem bleibt bei manchen ein Unbehagen.

"Jetzt sieht man zwar, die Politik reagiert auf das, was innerhalb der Bevölkerung los ist, aber trotzdem ist das dann so, man hat natürlich dann diese Politikverdrossenheit oder das schwindende Vertrauen in die Politik dadurch. Es gab ja vorher schon die Reaktionen innerhalb der Bevölkerung, deshalb hätte die Nahles direkt darauf reagieren müssen und nicht so schnell zustimmen müssen." SPD-Anhängerin

"Ich fand’s extrem ungeschickt von der Frau Nahles, es zuzulassen, dass der Herr Maaßen nach oben befördert wird, weil das erzeugt natürlich weiteren Unmut in der Bevölkerung, die unzufrieden sind und aus ihrem Frust einfach AfD wählen." SPD-Anhängerin

"Die Andrea Nahles hatte die Rücksichtslosigkeit Seehofers völlig unterschätzt." SPD-Anhänger

Erpressung durch Seehofer?

Doch niemand an der SPD-Basis hier in München will sich weiter so vom CSU-Vorsitzenden Seehofer erpressen lassen, wie es einige seit geraumer Zeit empfinden.

"Das ist ja irgendwie so eine Linie bei Seehofer, die sich ja schon seit Monaten durchzieht. Das hatten wir vor der parlamentarischen Sommerpause schon, dass die Regierung schon einmal fast an die Wand gefahren wurde und die ganze Geschichte geht jetzt weiter und die wird jetzt auch bis zur Landtagswahl weitergehen. Und die Frage ist dann halt ab einem bestimmten Punkt, ob wir nicht aus Staatsräson eigentlich sagen, dass wir diese Koalition einfach auch im Notfall brechen würden, weil diese Koalition auch einfach Vertrauen in Politik verspielt." SPD-Anhänger

Und da solle man eben nicht – wie Nahles es gemacht habe – das Gespenst der Neuwahlen ins Feld führen, meint dieses SPD-Mitglied:

"Wenn wir jedes Mal mit dem Argument kommen ‚Ja wir müssen ja, ja wir müssen ja, sonst gibt’s Neuwahlen‘ – wir sind eine politische Partei und nicht irgendwie nur ein Stimmenzulieferer für die Union und wir müssen unsere eigenen Werte vertreten. Und wenn wir die nicht mehr vertreten können, wie soll ich mich an einen Wahlkampfstand stellen können und Hubert Meier von der nächsten Ecke erzählen können, wie stehen für die und die Werte?“ SPD-Anhänger

Neuwahlen - gut oder eher schlecht für die SPD?

Doch ob beim nächsten Streit ein Bruch der Koalition mit anschließenden Neuwahlen die SPD eher stärken oder schwächen würde – das ist hier bei der Diskussion am Münchner Universitätsbrunnen höchst umstritten.

"Ja wenn Neuwahlen wären, würde die SPD noch weiter nach unten sinken, das ist doch ganz klar. ‚Opposition ist Mist‘, hat der Müntefering gesagt, ‚und in der Regierung kann man was bewegen‘. Und die SPD sollte verdammtnochmal Politik machen für die Gesamtbevölkerung und nicht mit so Kleinigkeiten, mit einer Personalie, schauen, dass sie rausgeht. Das ist Dummheit." SPD-Anhänger

Dass der Maaßen-Streit die gute Arbeit der SPD in der Groko nun völlig überdeckt habe, das beklagen hier alle von der Parteibasis. Viele hoffen, dass die Parteispitzen – auch wegen der sinkenden Umfragewerte - aus dem Streit gelernt haben.