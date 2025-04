Castor-Transport mit Atommüll erreicht in Kürze Niederbayern

Die Ankunft der sieben Castor-Behälter mit hochradioaktivem Atommüll in Niederbayern steht unmittelbar bevor. Zielort ist das Zwischenlager Isar in Niederaichbach.

Bereits am Mittwoch vor einer Woche hatte der Schiffstransport der sieben Behälter vom englischen Sellafield in Richtung Norddeutschland begonnen. Am Morgen des 1. April erreichte das Schiff planmäßig den Zielhafen in Nordenham (Niedersachsen). Das teilte die Gesellschaft für Nuklearservice mit, die für die Durchführung des Transports verantwortlich ist. Von Nordenham aus geht es mit dem Zug weiter nach Niederbayern.

Zielbahnhof Wörth an der Isar

Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks wird der Zug am Donnerstag am Nachmittag am Bahnhof Wörth an der Isar erwartet. Dort sollen mehrere Personenwaggons abgekoppelt werden, in denen ein Großaufgebot der Polizei die gesamte Fahrtstrecke über den Transport begleitet. Anschließend werden die Behälter zum nahegelegenen Brennelemente-Zwischenlager in Niederaichbach transportiert. Das Lager befindet sich auf dem Gelände des 2023 stillgelegten Kernkraftwerks Isar.

Bahnstrecke wird mehrere Stunden gesperrt

Wie der BR aus Sicherheitskreisen erfahren hat, wird es auf der Bahnstrecke zwischen Landshut und Dingolfing zu Einschränkungen für den Personenverkehr kommen. Der Streckenabschnitt, der durch Wörth an der Isar führt, soll am Donnerstag für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Sicherheitskräfte rechnen mit Protesten

Zwar stellen sich die Einsatzkräfte auf keine größeren Proteste oder Blockaden ein, dennoch werden mehrere hundert Kräfte von Bundespolizei und Landespolizei im Einsatz sein. Bundespolizeisprecher Werner Straubinger erklärte im Interview mit dem BR: "Immer wieder ist es in der Vergangenheit zu größeren Störaktionen von Aktivisten gekommen. Unsere Aufgabe ist es hier, Gefahren von den Bahngleisen und von den Bahnanlagen abzuwehren." Mit kleineren Protesten müsse man aber zu jeder Zeit rechnen, so Straubinger. Bereits am heutigen Mittwoch haben Atomkraftgegner vor dem Landshuter Rathaus eine Mahnwache abgehalten.

Castoren enthalten Reste aus der Wiederaufarbeitung

In den sieben Castoren sind atomare Abfällen aus der Wiederaufarbeitung, erklärt Stefan Mirbeth von der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ): "Bis 2005 war es gängige Praxis, dass abgebrannte Brennelemente aus den Kernkraftwerken in Wiederaufarbeitungsanlagen nach Frankreich oder England geliefert wurden. Die dortigen Abfälle müssen jetzt zurückgeführt werden."

Nach ihrem Einsatz in den deutschen Kernkraftwerken beinhalteten Brennelemente noch immer sogenannte Brennstoffreste, deren Aufarbeitung und Wiederverwendung lohnend war. Übrig blieben bei der Wiederaufbereitung aber auch radioaktive Abfälle, die nicht weiter verwertet werden konnten. Diese Abfälle wurden in einem speziellen Verfahren verglast.

Kraftwerksbetreiber zum Rücktransport der Abfälle verpflichtet

Seit 2005 ist in Deutschland der Transport in eine Wiederaufbereitungsanlage gesetzlich verboten. Die verglasten radioaktiven Abfälle müssen aus dem Ausland zurückgenommen werden. Dazu hat sich Deutschland völkerrechtlich verpflichtet. Vor allem aber die Kraftwerksbetreiber sind privatrechtlich dazu verpflichtet, die Abfälle zurückzuholen und für den Transport aufzukommen.

Zwar ist es der erste Castor-Transport nach Bayern, hochradioaktiver Atommüll liegt im Freistaat jedoch schon lange, untergebracht in Zwischenlagern auf den Arealen der früheren Kernkraftwerke Gundremmingen, Grafenrheinfeld und Isar.