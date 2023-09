Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Casting der Johanniter: Wer hat das Zeug zum Rettungshund?

Casting der Johanniter: Wer hat das Zeug zum Rettungshund?

In Straubing braucht die Rettungshundestaffel der Johanniter Nachwuchs: Drei der Tiere aus dem Team gehen in den "Ruhestand", kommen also nicht mehr in Frage für die Suche nach Vermissten in Not. Die neuen Kandidaten werden nun per Casting ermittelt.