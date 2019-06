Carsharing jetzt auch in Marktredwitz und Selb

Zur Auswahl stehen ein Elektroauto mit etwa 250 Kilometern Reichweite und ein Kleinbus mit neun Sitzplätzen. Privatpersonen, aber auch Vereine und Gruppen sollen die Fahrzeuge nutzen können. Vor allem die Vereine erhoffen sich dadurch eine Erleichterung, da sie zu Wettkämpfen nicht mehr mit den eigenen Autos fahren müssen.

Bedarf vorhanden - bei Anwohnern und Touristen

Der Bedarf für Carsharing in Marktredwitz sei da, so Oberbürgermeister Oliver Weigel (CSU), er sei immer wieder von Bürgerinnen und Bürgern darauf angesprochen worden. Auch für Touristen, die mit dem Zug ins Fichtelgebirge kommen, sei das Mietwagenmodell eine Bereicherung, so Weigel weiter.

Projekt auf vier Jahre angelegt

Die beiden Fahrzeuge kosten bis maximal 24 Euro für 24 Stunden Ausleihe. Etliche Firmen und die Stadt Marktredwitz beteiligen sich als Sponsoren, um die Kosten dauerhaft niedrig zu halten. Anmelden können sich Interessenten beim Ordnungsamt der Stadt, danach läuft alles über eine App beziehungsweise Chipkarte.

Das Carsharing Projekt ist vorerst auf vier Jahre angelegt. Sollte der Bedarf schon vorher steigen, kann der Fahrzeugpark jederzeit aufgestockt werden.