Caritas wird bei der Kelheimer Goldberg-Klinik einsteigen

Der Caritas-Diözesanverband Regensburg kann die Mehrheit an der Kelheimer Goldberg-Klinik vom Landkreis übernehmen. Das hat der Kreistag am Dienstagnachmittag beschlossen. Die Kreisräte und Kreisrätinnen beschlossen mit 47 Stimmen für den Antrag und fünf Gegenstimmen, dass die Caritas 51 Prozent der Anteile an der Kreisklinik übernehmen kann.

Ziel: Hohes Defizit der Klinik senken

Das Krankenhaus wird künftig "Caritas Krankenhaus St. Lukas" heißen. Das gemeinsame Konzept der Partner sieht vor, das hohe Defizit der Klinik von zuletzt über sechs Millionen Euro pro Jahr zu senken. Dazu soll mit Hilfe der medizinischen Expertise der Caritas, die in Regensburg auch die große St. Josefs Klinik betreibt, das Behandlungsangebot ausgebaut werden. Das Haus sei momentan weit von einer rentableren Vollauslastung entfernt, hieß es. Abteilungen sollen nun auf- und ausgebaut werden. Dadurch erhoffen sich die Beteiligten eine bessere Auslastung und eine Senkung des Defizits. Dieses wird laut der Kooperationsvereinbarung aber weiter allein der Landkreis Kelheim tragen. Den Mitarbeitern wird eine Beschäftigungsgarantie zugesichert.