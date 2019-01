Caritas sucht "Vermieter mit Herz"

"Vermieter mit Herz gesucht" - so heißt die Aktion, mit der die Caritas an Wohnungen für ihre Mitarbeiter kommen will. Gesucht werden Immobilienbesitzer, die soziales Engagement schätzen und deshalb bereit sind, ihre Wohnungen gezielt Caritas-Mitarbeitern anzubieten.

Gesucht: Wohnungen für Singles und Familien

Auf der Caritatas-Wunschliste stehen sowohl Wohnungen für Single-Haushalte als auch für Familien, vorrangig in der Stadt und dem Landkreis München, aber auch in anderen Regionen Oberbayerns. Interessierte Vermieter können sich an die Caritas im Erzbistum München und Freising wenden. Die Wohnungen landen dann auf einer Plattform, die nur für Caritas-Mitarbeiter zugänglich ist.