Caritas Regensburg verleiht mobile Notschlafplätze an Obdachlose

Viele Obdachlose wollen auch in kalten Winternächten nicht in einer stationären Notunterkunft übernachten. Um diesen Menschen zu helfen, werden in Regensburg jetzt sogenannte Kälte-Iglus verliehen. Das sind mobile Notschlafplätze aus Schaumstoff.