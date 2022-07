Caritas kritisiert "Zwei-Klassen-System" bei Flüchtlingen

Geflüchtete sollten in Deutschland ohne große bürokratische Hürden arbeiten und Sozialleistungen beantragen können, außerdem sollten sie zeitnah Angebote zu Integrations- und Deutschkursen erhalten, fordert der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising. All das sei aufgrund der EU-Massenzustrom-Richtlinie momentan nur für ukrainische Flüchtlinge möglich, für alle anderen nicht.

Caritas: Kein "Zwei-Klassen-Umgang" bei Geflüchteten

Der Caritasverband findet, dass es keinen "Zwei-Klassen-Umgang" bei Geflüchteten geben darf. "Was die Ukraine-Krise gezeigt hat im Positiven, ist eigentlich die Integrationsleistung unseres Staates, unserer Gesellschaft", sagte Diözesan-Caritasdirektor Hermann Sollfrank am Dienstag in München bei der Jahrespressekonferenz des katholischen Wohlfahrtsverbands. Es sei erwiesenermaßen möglich, "dass Menschen auf der Flucht partizipieren können, wohnen können, arbeiten können in der Gesellschaft".

Während alle auf die Not ukrainischer Geflüchteter schauten, dürften andere, die etwa aus Ruanda, Afghanistan, Syrien oder einem anderen Land vor Krieg und Krise flöhen, nicht aus dem Blick verloren werden, so Sollfrank. Alle in Deutschland lebenden Geflüchteten sollten grundsätzlich das Recht zu arbeiten erhalten, lautet daher eine politische Forderung der Caritas. Dann könnten sie den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien selbst bestreiten. Das sollte auch während langwieriger Verfahren gelten.

Schnell integrierte Flüchtlinge könnten Fachkräftemangel abmildern

Die Caritas ist überzeugt, dass der Fachkräftemangel in Deutschland abgemildert werden kann, wenn Flüchtlinge gut und schnell integriert werden. Die berufliche Integration von Migranten und Migrantinnen könne zur "echten Win-Win-Situation" werden, so der Caritasdirektor. Ohne sie gehe in Deutschland schon heute wirtschaftlich das Licht aus.

Die langen Asylverfahren, die Flüchtlinge aus nicht EU-Ländern derzeit durchlaufen müssen, die Unterbringung in Ankerzentren, und die Angst vor einer möglichen Abschiebung – all diese Bedingungen seien dagegen menschenunwürdig und würden den sozialen Frieden gefährden, so die Caritas.