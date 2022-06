Capital Bra und Co.: Bis zu 15.000 Hip-Hop-Fans in Geiselwind

Newcomerinnen wie Layla oder Liz, etablierte Szenegrößen wie K.I.Z. oder Platin-Künstler Capital Bra. Beim "Heroes Festival" in Geiselwind dreht sich an diesem Wochenende zwei Tage lang alles um deutschsprachigen Hip-Hop. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 15.000 Besuchern.

Festival an drei Standorten in Deutschland

Das Festival findet bereits zum vierten Mal statt. 2017 war die Erstauflage. In den vergangenen beiden Jahren fiel die Veranstaltung pandemiebedingt aus. Das Besondere in diesem Jahr: Erstmals findet das Festival über den Sommer verteilt an drei verschiedenen Standorten in Deutschland statt.

Los ging es vergangene Woche im Auestadion in Kassel. Dieses Wochenende ist Geiselwind an der Reihe. Letzter Standort ist Freiburg im Breisgau am 9. und 10. September. "Ziel ist es gerade auch die Städte und Regionen abzuholen, die sonst nicht so viel Deutschrap abbekommen", sagt Vincenzo Sarnelli, Sprecher des Festivals.

Veranstalter: Keine Sorgen beim Festival-Personal

Eine Mischung aus großen Acts, aber auch Nachwuchskünstlern wollen die Organisatoren bei ihrem Festival abbilden. Auf dem Strohofer-Gelände in Geiselwind zu Gast ist zum Beispiel der türkische Rapper Ezhel, der seit 2019 in Berlin lebt, genauso wie die Sängerin Nina Chuba oder der Wiener Rapper Yung Hurn.

Veranstalter des Festivals ist die Firma von Lukas Apfelbacher, er stammt aus dem nahegelegenen Dettelbach im Landkreis Kitzingen. Trotz der Absage des "PULS Open Air" in der vergangenen Woche wegen Engpässen beim Security-Personal rechnet das Team des Heroes Festival mit einem reibungslosen Ablauf: "Wir sehen die Problemlagen in der Veranstaltungsbranche, machen uns aber überhaupt keine Sorgen", sagt Sprecher Vincenzo Sarnelli.