Cannabis unerlaubt auf Rezept: Ärztin zu Geldstrafe verurteilt

Im Prozess um das unerlaubte Verschreiben von Cannabis am Landgericht in Nürnberg ist eine Ärztin, die in Fürth eine Privatpraxis für Homöopathie betreibt, zu einer Geldstrafe von mehr als 15.000 Euro verurteilt worden. Ein Berufsverbot sprach das Gericht hingegen nicht aus.

Ausschreiben der Cannabis-Rezepte auf Wunsch

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Ärztin in mehreren Fällen unerlaubt Cannabis auf Rezept verschrieben hatte, da sie ihren Patienten zuvor nicht wie vorgeschrieben weitere Behandlungsmethoden aufgezeigt hatte. "Der strafrechtliche Knackpunkt für das Gericht war, dass die Ärztin auf ausdrücklichem Patientenwunsch Cannabis verschrieben hat", sagt Gerichtssprecherin Tina Haase nach der Urteilsverkündung.

Keine Behandlungs-Alternativen aufgezeigt

Die Patienten, denen sie Rezepte ausstellte, hatten alle bereits positive Erfahrungen mit Cannabis gemacht, ehe sie zu der 59-jährigen Ärztin kamen. Aus ihren Aufzeichnungen und den Zeugenaussagen ging laut Gericht nicht hervor, dass sie die Patienten eingehend medizinisch untersucht und Alternativen zu Cannabis mit ihnen besprochen hatte.

Auch danach sei der Verlauf der Behandlung nicht lückenlos dokumentiert. Zudem habe die Ärztin ungeprüft Atteste unter anderem über die Fahrtauglichkeit nach dem Cannabis-Konsum ausgestellt.

Verteidiger hatten Freispruch gefordert

Die 59-Jährige hörte sich die Urteilsverkündung mit verschränkten Armen an und schüttelte deutlich empört mehrfach den Kopf. Ihre Verteidiger hatten zuvor einen Freispruch gefordert. Gegen das Urteil kann die Ärztin in Revision gehen.