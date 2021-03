Cannabis-Therapiezentrum eröffnet in Nürnberg

Bei manchen Schwerkranken hilft offenbar nur noch Gras. Und weil die Behandlung schwerer Krankheiten in Deutschland mit Marihuana erlaubt ist, eröffnet nun ein auf medizinisches Cannabis spezialisiertes Therapiecenter. Das im Nürnberger Stadtteil Schoppershof beheimatete Zentrum soll die Versorgung Schwerkranker mit medizinischem Cannabis entbürokratisieren und erleichtern, erklären die Organisatoren.

Ärzte verabreichen Cannabis

Die Behandlung Schwerkranker mit Cannabis ist seit 2017 in Deutschland in bestimmten Fällen erlaubt. Cannabis wird seitdem unter anderem bei chronischen Schmerzen, Schlaf- und Angststörungen sowie ADHS eingesetzt. Im Nürnberger Therapiezentrum sollen den Patienten nach vorheriger Terminvereinbarung zwei Ärzte zur Verfügung stehen, die auf die Therapie mit Cannabinoiden spezialisiert und entsprechend geschult sind. Die Termine sind über die telemedizinische Plattform www.algeacare.com buchbar.

Hanfpflanze hat breiten Anwendungsbereich

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat vor kurzem Zwischenergebnisse einer Begleiterhebung zum medizinischen Einsatz von Cannabis veröffentlicht. So wurde medizinisches Cannabis unter anderem in der Frauenheilkunde, Psychotherapie, Neurochirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie verordnet. Den größten Anwendungsbereich findet die Heilpflanze demnach in der Schmerztherapie, Allgemeinmedizin und Neurologie.

Drogenfahnder gehen verstärkt gegen CBD vor

Aus der Hanfpflanze wird allerdings auch das Cannabidiol CBD gewonnen. Derzeit haben Drogenfahnder in Bayern Geschäfte im Visier, die CBD-haltige Produkte vertreiben. Immer wieder bekommen Hanfläden Besuch von Polizei und Staatsanwaltschaft. So stellten die Behörden erst vor wenigen Wochen kiloweise Hanfblütentee in Ingolstadt und Landshut sichergestellt. Am Nürnberger Hallplatz sorgte ein CBD-Automat für Ärger, den die Polizei mittlerweile sichergestellt hat. Darüber, wie legal Hanfprodukte sind, wird weiter auch juristisch gestritten.