Cannabis: Nicht nur Droge, sondern Medizin

Hannah ist 25 Jahre alt und lebt in Würzburg. Sie möchte nur ihren Vornamen nennen. Denn der Konsum von Cannabis bewerten viele Menschen sehr negativ, meint die junge Frau. Dabei habe ihr die Heilpflanze sehr geholfen. Seit viele Jahren leidet Hannah unter schweren Depressionen und Verlustängsten. Ihre Kindheit war nicht einfach und das raubt ihr den Schlaf. "Ich habe mich als Versuchskaninchen gefühlt", erzählt sie weiter. Psychopharmaka und Beruhigungsmittel hätten sie gelähmt und der Kopf war regelrecht vernebelt. Seit drei Monaten sieht sie klar und kann konzentriert arbeiten: "Cannabis hat mein Leben gerettet", meint Hannah.

Bei welchen Krankheiten kann Cannabis helfen

Chronische Schmerzpatienten erfahren durch den Cannabiskonsum oft eine Linderung. Auch Angst- und Schlafstörungen lassen sich damit behandeln. Es gibt viele verschiedene Cannabis-Medikamente. Vor einer Verschreibung prüfen Ärzte die Vorerkrankungen. Cannabis kann beispielsweise Psychosen verstärken und wird in diesen Fällen dann meist nicht verordnet. Zudem muss für den Patienten die Aussicht bestehen, dass sich der Krankheitsverlauf verbessert und schwerwiegende Symptome gelindert werden.

Fünf Jahre Cannabis als Medizin

"Hohe bürokratische Hürden schrecken viele Mediziner ab, viele empfehlen ihren Patienten deshalb keine Therapie mit Cannabis-Medikamenten", meint Dr. Julian Wichmann. Er hat "Algea Care" gegründet und betreibt bundesweit an verschiedenen Standorten Anlaufstellen für Patienten, unter anderem in Würzburg. Das Unternehmen begleitet per Telemedizin Patienten durch die Behandlung. Dieser Service ist nicht kostenlos. Auch Hannah zahlt für die Beratung und Therapie-Begleitung. Das Medikament bekommt sie über eine Onlineapotheke nach Hause geschickt. Selbst anbauen darf sie die Droge nicht.

Cannabis als Medizin hat Tradition

Schon im alten China wurde im Jahr 2737 vor Christus Cannabis als Heilmittel bei Verstopfung, Gicht oder Rheuma verwendet. Trotz seiner therapeutischen Wirkung war Cannabis in den vergangenen Jahrzehnten weltweit vielerorts verboten.

In Deutschland ist der Besitz von nicht-medizinischem Cannabis auch weiterhin nicht legal und strafbar. Bei schwerkranken Patienten können Ärzte seit 2017 Cannabis verschreiben, sofern alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden.