Cannabis-Legalisierung: Was ist geplant und was spricht dagegen?

Die aktuelle Rechtslage ist eindeutig: Wer mit Cannabis erwischt wird, muss mit einem Ermittlungsverfahren rechnen. Die Polizeiliche Kriminalstatistik weist für das Jahr 2020 deutschlandweit über 220.000 Cannabis-Delikte auf. Das aktuelle Betäubungsmittelgesetz verbietet zwar nicht den Konsum von Cannabis, aber: Besitz, Handel und Anbau sind strafbar. Das könnte sich jedoch bald ändern. Künftig soll Cannabis in Deutschland nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Der Besitz kleiner Mengen könnte ab dem Jahr 2024 für Erwachsene legal sein – so steht es in einem Eckpunktepapier von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Mit der Vorlage setzt er ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung um.

Was sieht das Eckpunktepapier konkret vor?

Für Erwachsene ab 18 Jahren soll der Erwerb und Besitz "bis zu einer Höchstmenge von 20 bis 30 Gramm Genusscannabis zum Eigenkonsum im privaten und öffentlichen Raum" straffrei sein. Der private Eigenanbau wird in begrenztem Umfang erlaubt, etwa in Form von drei Hanfpflanzen. Weiter heißt es in dem Eckpunktepapier des Bundesgesundheitsministeriums: "Die Produktion, die Lieferung und der Vertrieb von Genusscannabis werden innerhalb eines lizenzierten und staatlich kontrollierten Rahmens zugelassen." Das heißt: Der Verkauf von Cannabis soll in "lizenzierten Fachgeschäften" und eventuell in Apotheken möglich sein. Zutritt erst ab 18 Jahren. Tabak oder Alkohol dürfen solche Geschäft nicht verkaufen. Und sie dürfen auch nicht in der Nähe von Schulen oder ähnlichem sein. Werbung für Cannabisprodukte wird untersagt. Einen Versandhandel soll es zunächst nicht geben. Der Handel ohne Lizenz bleibt strafbar.

Eine Obergrenze für den THC-Gehalt für Menschen ab 21 Jahren soll es nicht geben. Für jüngere Erwachsene wird eine solche Maßnahme geprüft. Zudem sollen Aufklärung, Prävention, Beratung und Behandlungsangebote ausgebaut werden, besonders im Hinblick auf Jugendliche. Geplant ist auch eine Datenerhebung zu den gesellschaftlichen Auswirkungen der Cannabis-Freigabe. Nach vier Jahren sollen die Regelungen bewertet und gegebenenfalls angepasst werden – auch wiederum mit besonderem Blick auf den Jugendschutz.

Wann soll Cannabis legalisiert werden?

Bisher existiert erst einmal nur das Eckpunktepapier des Bundesgesundheitsministers. Gerechnet wird mit einer Legalisierung frühestens ab 2024. Ob es überhaupt soweit kommt, ist aber noch offen. Denn: Internationale und europarechtliche Regeln zum Umgang mit Cannabis könnten der Legalisierung in Deutschland entgegenstehen. Bevor die Bundesregierung mit dem eigentlichen Gesetzgebungsverfahren beginnt, möchte sie daher die Eckpunkte von der EU-Kommission prüfen lassen. Sollte diese Vorabprüfung ergeben, dass die Bundesrepublik mit einem Vertragsverletzungsverfahren rechnen muss, werde man von dem Gesetz Abstand nehmen, sagt der Gesundheitsminister. Es werde keine "Hängepartie" wie bei der Autobahnmaut geben. Ein konkreter Gesetzentwurf soll also erst vorgelegt werden, wenn sich abzeichnet, dass es von der EU gegen die geplante Cannabis-Freigabe keine rechtlichen Einwände gibt – was keinesfalls sicher ist.

Und selbst wenn die EU grünes Licht gibt und sich die Ampel noch in diesem Jahr auf einen Gesetzesentwurf einigen kann, muss dieser womöglich noch den Bundesrat passieren. Dort stellt die Union einen starken Block. Es droht also Gegenwind. Aus Bayern besonders vehement.

Warum soll Cannabis legalisiert werden?

Die Ampelkoalitionäre Grüne, FDP und SPD sind sich einig, dass die bisherige Drogenpolitik erneuert werden muss. Ziel sei es, den Kinder-, Jugend-, und Gesundheitsschutz zu verbessern. Statt Konsumenten zu kriminalisieren, lässt sich der Schwarzmarkt mit einer Legalisierung eindämmen, lautet das Argument für eine liberalere Drogenpolitik. Auch könnten so Ressourcen bei der Strafverfolgung frei werden – für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität.

Denn es werde immer mehr Cannabis konsumiert und der THC-Gehalt sei gestiegen, sagt Lauterbach. Man habe in den vergangenen Jahren ein zunehmend problematisches Suchtverhalten und einen florierenden Schwarzmarkt mit der damit einhergehenden Kriminalität beobachtet. "Die Tendenz geht in die falsche Richtung."

Insgesamt – so schätzt der Deutsche Hanfverband – werden 200 bis 400 Tonnen Cannabis jährlich in Deutschland konsumiert. Das entspricht einem Marktwert von 1,2 bis 2,5 Milliarden Euro – Geld, das vor allem die organisierte Kriminalität einstreicht. Tatsächlich hat in Deutschland – laut Online-Statistik-Plattform Statista – fast jeder dritte Erwachsene bereits mindestens ein Mal in seinem Leben zum Joint gegriffen – unter jungen Erwachsenen sogar über 40 Prozent.