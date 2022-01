Ärztin zu Cannabis-Legalisierung: So sollte der Verkauf laufen

Psychiaterin würde Cannabis nur ab 25 verkaufen

Die Frage nach dem Jugendschutz beantwortet schon die Tür. Eintritt ab 18 Jahren steht auf einem Schild. "Das ist freiwillig von uns", sagt Geschäftsführer Robert Majetic. "Das hat uns keiner als Auflage gegeben, das haben wir entschieden." Würde hier künftig Cannabis verkauft, der Geschäftsführer würde das Zutrittsalter aber noch erhöhen: "Auf 21 oder teilweise sogar 25."

"Das finde ich gut", sagt die Psychiaterin. "25 finde ich auch sinnvoll, weil die Hirnentwicklung ja noch länger dauert." Aus Sicht der Ärztin ein wichtiger Aspekt. Denn für jugendliche Gehirne, die noch nicht ausgereift sind, kann Cannabis-Konsum mitunter schlimme Folgen haben.

"Da ist das Risiko für Psychosen erhöht"

Ganz so harmonisch wie beim Zutrittsalter geht es aber nicht weiter. Robert Majetic läuft hinter einen Tresen und öffnet die Homepage eines großen Lieferanten für medizinisches Cannabis, das schon jetzt in Apotheken verkauft werden darf. Von diesem Anbieter könnte er bei einer Legalisierung Cannabis für jedermann einkaufen.

Sophie Kirchner schaut interessiert über seine Schulter. "Ganz schön hoher THC-Gehalt zum Teil bei den Produkten. Fast alles über 10 Prozent. Und das ist ja ein Bereich, wo das Risiko für Psychosen erhöht ist". kritisiert Kirchner. Robert Majetic schlägt vor, bei einer Legalisierung drei Kategorien zu bilden. "Weich, mittel und stark. Stark aber nur nach Rücksprache, eventuell mit einem Arzt."

Kirchner sieht das anders. Ab einem bestimmten Anteil des high machenden THC sollte ein Produkt ihrer Ansicht nach gar nicht mehr verkauft werden dürfen. "Ich habe mich auch mit meinen Patienten darüber tatsächlich unterhalten. Und die sind auch dagegen, dass die ganz hochpotenten Sachen verkauft würden."

Wie ein Patient über die Legalisierung denkt

Der Raum im Bezirkskrankenhaus, in dem Sophie Kirchner mit ihren Patientinnen und Patienten spricht, sieht aus wie ein Besprechungszimmer in einem Büro. Ein heller Raum, Glastüren, zwei Lounge-Sessel zum Sitzen. Ein 21-Jähriger war der erste Patient der neu geschaffenen Cannabis-Ambulanz. Das Cannabis hat seine Psychosen so verstärkt, dass er in die Klinik ging.

Heute hat er bei Sophie Kirchner einen Termin zur Nachbesprechung. Sollte Cannabis künftig in Geschäften wie dem Hanf-Laden verkauft werden, sähe er einen bedeutenden Vorteil: Der THC-Gehalt wäre klar zu erkennen. "Auf der Straße kann man das immer sehr schlecht beurteilen." Tatsächlich können Produkte, die man beim Dealer kauft, synthetisch nachbearbeitet sein. Oder das Gras wurde mit Haarspray beschwert. Solche verunreinigten Produkte will die Ampel-Regierung durch die Legalisierung vom Markt drängen.

Doch der junge Patient sieht auch Nachteile. Cannabis sei einfach nicht risikofrei. Vor allem kritisiert er, dass es zu wenig Aufklärung in Deutschland gebe – egal, ob letztlich ein Hanf-Laden oder eine Apotheke die Droge verkaufe. "Gerade an Schulen muss über die Risiken aufgeklärt werden", fordert der Patient, der dank der Ambulanz wieder Fuß gefasst und nun eine Ausbildung begonnen hat. "Psychotherapie und Medikamente haben ihm geholfen", sagt Psychiaterin Kirchner.

"Was, wenn jemand Stimmen hört?"

Zurück im Hanf-Laden. Wie sähe es hier mit der Beratung aus? Eine Kundin, die gerade ein Hanf-Öl bezahlt, vertraut dem Team um Robert Majetic: "Wenn sie das Öl anbieten, können sie genauso auch Cannabis vertreiben." Die persönliche Erfahrung sei entscheidend, glaubt Majetic, der aus medizinischen Gründen selbst Cannabis konsumiert. "Und dann die Fragestellungen: 'Wie viel konsumierst du? Wie hast du konsumiert? Hast du einen Mischkonsum?' Das würde ich abfragen."

Ärztin Kirchner unterbricht ihn mit einer Frage: "Wenn jetzt tatsächlich jemand käme und sagt, ich habe auch andere Drogenerfahrungen, oder ich nehme noch was Anderes. Was würden Sie dann machen?", will sie von dem Mann mit den kurzen schwarzen Haaren wissen? "Ich würde ihm nichts verkaufen", entgegnet Majetic.

Kirchner will es noch genauer wissen. "Was wäre, wenn jemand konsumiert hat und dann Stimmen gehört hat. Was würden Sie dann machen?" Majetic überlegt kurz und entgegnet, für den Kunden einen Arzttermin zu vereinbaren. "Und den würden Sie vereinbaren?", fragt Kirchner. Je länger sich die Psychiaterin mit dem Geschäftsführer und dessen Kompagnon unterhält, umso skeptischer wird sie.

Drei Punkte wären für die Ärztin entscheidend

"Wer auch immer verkauft, der muss sich mit Psychosen auskennen, der muss das erklären und erkennen können. Und er muss dann auch die Schnittstelle kennen, wo Hilfe geleistet wird passiert. Und ich glaube, dieses Wissen ist aktuell noch nicht vorhanden", so das Fazit der Ärztin.

Fasst man ihre Forderungen nach dem Ladenbesuch zusammen, müsste die Ampel-Koalition bei einer Cannabis-Legalisierung drei Dinge gewährleisten: Verkauf erst ab 25 Jahren, den THC-Gehalt deckeln - und viel begleitende Aufklärung und Beratung.