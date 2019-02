vor 20 Minuten

Cannabis-Konsument fällt Baum, um an Modellflugzeug zu gelangen

Auf kuriose Weise kam ein Ehepaar in Klingenberg (Lkr. Miltenberg) am Dienstagabend (26.02.19) zu einer Strafanzeige. Der 33-jährige Ehemann hatte im Garten seiner Vermieterin ohne Erlaubnis einen Baum gefällt, um an ein Modellflugzeug zu gelangen.