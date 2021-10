Cannabis gegen Schmerzen: Was macht es mit Patienten?

Stefan will nicht erkannt werden. Seit einem halben Jahr nimmt er Cannabis als Schmerzmedikament, weil er an einer angeborenen Wirbelsäulenveränderung leidet. "Mein Schmerz hat sich über Jahre aufgebaut und ist dann chronisch geworden, und chronischer Schmerz ist sehr belastend." Alle möglichen Schmerzmittel hat er ausprobiert. Täglich nahm er Ibuprofen, davon bekam er aber Magenprobleme und musste deshalb zusätzlich noch andere Tabletten nehmen. Bis die Idee entstand, Cannabis zu versuchen.

Empfohlen hat ihm das sein Hausarzt. Gehört hatte er von so etwas schon, aber Cannabis war für ihn vorher nur eine Droge, ein Rauschmittel, mit dem er nichts zu tun hatte. "Dass es tatsächlich Medizin-Experten in diesem Bereich gibt, wusste ich nicht."

Cannabis bei chronischen Schmerzen zugelassen

Seit einem halben Jahr nimmt Stefan täglich Cannabis ein. Vom Arzt verschrieben, in der Apotheke gekauft. Seitdem schläft er besser. Er selbst beschreibt die Wirkung so: "Ich bin alltagstauglicher, vielleicht ist das das beste Wort. Ich kann an viel mehr Sachen teilnehmen, an denen ich vorher nicht teilnehmen konnte, und das ist Grund genug." Seitdem er Cannabis nimmt, sind Ausflüge mit seinen beiden Kindern wieder möglich, bei denen er sich länger bewegt, etwa eine gemeinsame Wanderung.

Cannabis Therapiezentrum in Nürnberg

Facharzt Dr. Julian Wichmann ist der Gründer von Algea Care, einem Cannabis-Therapiezentrum, das auch in Nürnberg vertreten ist. 60 Ärzte dieser Einrichtung verschreiben bundesweit chronisch schwerkranken Patienten Cannabis. Seit 2017 ist das bei bestimmten Krankheiten erlaubt, erklärt der Facharzt.

"Es geht um Schmerzpatienten, das reicht von schweren Bandscheibenvorfällen bis hin zu Migräne, die auf andere Medikamente nicht mehr ansprechen. Wir sehen auch psychische Erkrankungen, Schlafstörungen, Depressionen, Angststörungen und auch chronische Darmerkrankungen, bei denen Cannabis eingesetzt werden kann." Auch Stefan hat chronische Schmerzen und nimmt dagegen täglich ein halbes Gramm Cannabisblüten ein, die er mit einem Gerät verdampft und inhaliert. Am besten funktioniert das für den selbständigen Unternehmer und Familienvater am Abend.

Cannabis hat schmerzlindernde Wirkung

Stefan spürt, dass die Schmerzen nach der Einnahme schnell nachlassen. "Es ist sehr schwer zu beschreiben, aber der Schmerz fühlt sich an wie eingedämmt, der wird sehr schnell weniger. Ich fühle mich dabei ein bisschen aufgeheitert, aber nicht sehr lange." Ein ganz leichtes Berauschtsein, an das er sich gewöhnt hat, das lässt ihn schlafen. Am nächsten Tag kann er mit deutlich weniger Schmerzen arbeiten. Andere Mittel braucht er nicht mehr. Die Cannabis-Dosierung steuert der behandelnde Arzt.

Arztbesuch alle vier bis sechs Wochen zur Kontrolle

Dr. Julian Wichmann von Algea Care sieht Cannabis ganz klar als Medikament, wenn es so eingesetzt wird wie im Fall von Stefan. "In einer kontrollierten, ärztlichen Behandlung, in der man regelmäßig Patientenkontakt hat und regelmäßig auch die Dosierung anpassen kann, ist Cannabis ein sehr sicheres Medikament, es ist als Betäubungsmittel reguliert."