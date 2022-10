Cannabis: Ein zu Unrecht verteufelter Rohstoff?

Die Debatte um die Legalisierung von Cannabis war in der vergangenen Woche neu entfacht worden, nachdem Berichte über ein entsprechendes Eckpunkte-Papier im Bundesgesundheitsministerium die Runde machten. Das Ministerium hat die Existenz eines solchen Papiers inzwischen dementiert. Laut Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist hinsichtlich einer möglichen Cannabis-Legalisierung noch einiges unklar, unter anderem europarechtliche Fragen.

Cannabisverbot als "aberwitzige Propaganda"?

Cannabis, so betonte Eisi Gulp beim Sonntags-Stammtisch im BR Fernsehen, sei weltweit über Jahrtausende für seine Wirkung als Heilpflanze bekannt gewesen. Eine Verteufelung der Pflanze sei erst durch "aberwitzige Propaganda" seitens der amerikanischen Regierung entstanden, die sich bereits im frühen 20. Jahrhundert gegen den legalen Erwerb und Besitz von Cannabis aussprach.

Als treibende Kraft gegen Hanf machte sich insbesondere ein amerikanischer Politiker mit deutsch-schweizerischen Wurzeln einen Namen: Harry J. Anslinger widmete dem Kampf gegen Drogen Jahrzehnte seines Lebens und trug in den 1960er Jahren maßgeblich zur Schaffung des "Einheitsabkommens über die Betäubungsmittel" bei – ein international geltender Vertrag, der eine weltweite Drogenkontrolle zum Ziel hatte und deren Einfluss sich auch in der deutschen Drogenpolitik bis heute widerspiegelt.

Für Gulp, der selbst seit Langem in der Drogenprävention aktiv ist, mindert eine mögliche Legalisierung von Cannabis keineswegs die Relevanz der Aufklärung: "Man muss deswegen aufklären, weil natürlich jetzt über so lange Zeit diese Pflanze sozusagen im Besitz der organisierten Kriminalität war."

Mit dem legalen Anbau von Cannabis könnten gezielte Kontrollen einhergehen, die etwa gesundheitliche Risiken des Konsums verringern und zur Steigerung der Qualität des Produkts beitragen würden.

Nachhaltiges Papier aus Hanf

Auch dem Aspekt der Nachhaltigkeit solle im Zuge der Debatte um die Cannabis Legalisierung mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, so der Schauspieler. Es gehe "überhaupt nicht ums Kiffen", so Gulp weiter, sondern vielmehr "um den Gebrauch eines der besten nachwachsenden Rohstoffe, den wir überhaupt zur Verfügung haben." Davon könnte unter anderem die Papierindustrie profitieren, erläuterte er.

Tatsächlich gibt es bereits Unternehmen, die sich an einer aus Cannabis hergestellten Papier-Alternative versuchen. Für die Produktion von Papier werden täglich enorme Mengen an Holz benötigt – großflächige Rodungen resultieren jedoch in weitreichenden Folgen für Mensch und Natur. Zwar steckt die Papierproduktion mit Hanf noch in den Anfängen, dass aus dem Rohstoff grundsätzlich aber Papier hergestellt werden kann und dieses sogar bestens zum Recyceln geeignet ist, steht mittlerweile fest.

Autos und Häuser aus Hanf

Eisi Gulp richtete sich weiterhin direkt an die Politik. Er plädierte nicht nur für eine weitreichende Aufklärung im Allgemeinen, sondern auch für eine intensive Auseinandersetzung mit den Chancen, die der Rohstoff Hanf bietet: "Ich bitte die Politiker, sich endlich mal vernünftig zu informieren", forderte der Schauspieler. Die Nutzung von Cannabis beschränke sich eben nicht nur auf den privaten Konsum, sondern biete vielseitige Möglichkeiten, die in bisherigen Debatten oftmals ungehört blieben.

In Österreich setzt man sogar in der Baubranche bereits auf Hanf, aus dem sich nicht nur Ziegel pressen lassen, sondern auch Dämmungsmaterial gefertigt werden kann. Dabei schaffte die österreichische Regierung sogar einen besonderen Anreiz, sich für die nachhaltige Variante zu entscheiden: Im Zuge thermischer Sanierungen können Bürger staatliche Fördermittel beantragen, bei Verwendung von Dammmaterial aus nachhaltigen Rohstoffen wie Hanf kann darüber hinaus ein zusätzlicher Zuschlag gewährt werden.

Selbst in der Autoindustrie könne man von Hanf profitieren, so Eisi Gulp. Schon Automobil-Pionier Henry Ford machte sich den Rohstoff einst zunutze: 1938 kreierte er den Prototyp eines Autos, dessen Karosserie fast gänzlich aus Hanf bestand – sogar der Motor sollte mit Hanföl angetrieben werden. Die Fasern der Hanfpflanze sind für ihre besondere Widerstandsfähigkeit bekannt – das damals von Ford entworfene Fahrgestell galt als nahezu unzerstörbar.

An Erfindungen wie dieser solle man sich heutzutage ein Beispiel nehmen, wünscht sich Gulp: "Der ganze Plastikmüll, der heute in den Meeren rumschwimmt, das hätte man alles aus Hanf machen können. Man kann aus Hanf auch Kunststoffe machen – aber biologisch komplett abbaubar."