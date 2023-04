Cannabis: So will Bayern die geplante Legalisierung verhindern

Die Ampelkoalition plant die Legalisierung in zwei Stufen. In der ersten soll es sogenannte Cannabis-Clubs geben, in denen jeweils bis zu 500 Erwachsene Mitglied werden können, um dann bis zu 25 Gramm pro Tag für den Eigenbedarf zu bekommen. Monatlich ist die Menge auf 50 Gramm begrenzt, für 18 bis 21-Jährige auf 30 Gramm. Der Besitz einer solchen Menge sowie der Anbau von bis zu drei Pflanzen zuhause sind dann nicht strafbar. In einer zweiten Stufe wird der freie Verkauf getestet.

Zeitplan: Wann wird Cannabis legal?

Das Gesetz, dessen Punkte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vorgestellt haben, sollen noch im April im Kabinett auf den Weg gebracht werden. Dann muss der Text im Bundestag abgestimmt werden. Dazu gibt es eine erste Lesung, danach wird das Gesetz in den sogenannten Fachausschüssen beraten. Dort kommen Experten zu Wort, die dazu Kritik oder Zustimmung äußern. Erst dann wird der Text zur sogenannten zweiten und dritten Lesung erneut im Bundestag zur Abstimmung gestellt.

Gut möglich, dass sich in diesem Verfahren noch Details ändern. Das nennt man in Berlin das Strucksche Gesetz – der ehemalige Fraktionschef der SPD, Peter Struck, hat einst gesagt: "Kein Gesetzentwurf verlässt den Bundestag so, wie er hereingekommen ist." Wenn es innerhalb der Ampelkoalition keine größeren Streitigkeiten mehr gibt, wird die erste Stufe der Cannabis-Legalisierung bis zum Sommer umgesetzt sein.

Wann gibt es Cannabis im Geschäft zu kaufen?

Das soll erst in einer zweiten Stufe und erst einmal auch nur teilweise passieren. Die Ampelkoalition plant ab Herbst sogenannte regionale Modellprojekte. Diese sollen sowohl streng kontrolliert als auch wissenschaftlich über mehrere Jahre begleitet werden. Erst danach - die Rede ist von fünf Jahren - soll politisch erneut entschieden werden, ob Cannabis in den ganz normalen freien Verkauf kommt. Der entsprechende Gesetzentwurf für diese zweite Stufe soll erst im Herbst vorgelegt werden.

Braucht die Ampel dafür den Bundesrat?

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat bei der Vorstellung der Eckpunkte mehrmals betont, dass die Ampel ein Gesetz plane, das ohne die Zustimmung des Bundesrats auskomme. Bayern und andere unionsgeführte Bundesländer signalisieren schon jetzt Ablehnung statt Zustimmung. Wie also die Ampelkoalition die Länder umgehen will, diese Antwort blieb der Minister auch nach mehrmaligem Nachfragen schuldig.

Prinzipiell gilt: Ein Gesetz muss immer dann auch noch durch die Länderkammer, wenn es in besonderer Weise die Interessen der Länder berührt oder die Länder dabei finanzielle Aufgaben übernehmen müssen. Wenn also zum Beispiel bayerische Behörden bei der Umsetzung und Kontrolle des Cannabis-Gesetzes mitwirken sollen, wird die Formulierung eines Gesetzestextes, der ohne die Zustimmung des Bundesrats auskommt, eine echte Herausforderung.

Wer soll den Cannabis-Markt kontrollieren?

Zulassung und Überwachung der Cannabis-Clubs erfolgen durch Landesbehörden - unter anderem "in Bezug auf die Einhaltung der Mengen-, Qualitäts- und Jugendschutzvorgaben und mit Stichproben und Besuchen vor Ort", heißt es in den Eckpunkten des Gesetzentwurfs.

Eine Sprecherin des bayerischen Gesundheitsministeriums kritisierte im BR: "Unklar bleibt aber, wie die Zulassung und Überwachung und die entsprechenden Zuständigkeiten genau ausgestaltet sein sollen. Hier bleibt der Gesetzentwurf abzuwarten." Die allgemeine Drogenkontrolle ist meist Sache der Polizei.

Auch die Überwachung der zweiten Stufe wirft laut Freistaat Fragen auf: "Mit der Erteilung der Lizenzen in den Modellregionen soll dem Staat für die Abgabe von Cannabis damit eine tragende Rolle zukommen. Egal, wie die Bundesregierung das Vorhaben bezeichnet, handelt es sich damit faktisch um ein staatliches Verteilungssystem." Daher hält Bayerns Gsundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) diese Art kontrollierten freien Verkauf für nicht EU- und völkerrechtkonform. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sieht die Rolle des Staates anders und hält das Vorhaben für EU-kompatibel.

Was ist alles noch unklar?

Die beiden Minister Özdemir und Lauterbach blieben bei ihrer Pressekonferenz mehrere Antworten schuldig. Nicht nur die Frage nach der Beteiligung des Bundesrats ist ungeklärt:

THC-Wert: So steht in den Eckpunkten noch nichts zum THC-Wert (psychoaktiver Wirkstoff der Hanf-Pflanze, testbar in Blut und Urin), mit dem Cannabis nachgewiesen werden soll. Wie intensiv das Rauschmittel sein darf, darüber gibt es in der Ampelkoalition unterschiedliche Auffassungen. Bislang ist nur klar, dass der THC-Wert für junge Erwachsene niedriger sein soll.

Datenaustausch: Ebenso unklar ist der Datenaustausch innerhalb der geplanten Cannabis-Clubs. Könnte ein Erwachsener theoretisch in mehreren Clubs Mitglied sein und so eben doch mehr als 25 Gramm am Tag beziehen? Diese Frage ist auch aus Datenschutzgründen höchst interessant – und ungeklärt.

Kontrolle: Ebenso ist noch nicht festgelegt, wie der sogenannte Eigenbedarf eigentlich kontrolliert werden soll. Bis zu drei weibliche Pflanzen darf ein Erwachsener zuhause haben. Aber wer zählt nach, wie viele es tatsächlich sind? Soll etwa die Polizei in den heimischen Wohnzimmern kontrollieren? Ein Aspekt, der sich mit dem Schutz der Wohnung schwer vereinbaren lässt.

Konsum vor Ort: Innerhalb der Ampel herrscht Dissens bei der Frage, ob das Cannabis auch gleich in den neu geschaffenen Clubs konsumiert werden kann. Während Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von Konsumräumen nichts hält, ist Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir dafür.

Wie will sich Bayern verhalten?

Weil sich die Staatsregierung den Einsatz von Cannabis nur aus medizinischen Gründen vorstellen kann, ist sie gegen eine Legalisierung, wie sie die Ampel-Koalition plant. Sollte Bayern bei der Gesetzgebung unterliegen, wäre eine Klage denkbar. Denn die Zulassung von staatlich lizensierten und kontrollierten Modellprojekten für den öffentlichen Verkauf von Cannabis hält Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) für nicht EU- und völkerrechtskonform (siehe oben).

Holetschek sagte, man werde "den neuen Vorschlag aus Berlin nun genauer analysieren. Und wir werden genau prüfen, wie wir die Cannabis-Legalisierung im Freistaat verhindern können." Zwar müsse man erst die konkreten Pläne im Gesetzentwurf abwarten, schickte eine Ministeriumssprecherin heute hinterher. Fest stehe aber: "Wir werden alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen, damit wir im Falle eines Festhaltens der Bundesregierung an ihren Plänen diesen Irrweg nicht mitgehen müssen."