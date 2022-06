Artikel mit Video-Inhalten

"Cancelling Cancer" - Plötzlich Brustkrebs mit 26

Man ertastet etwas seltsames am Körper, dann die Diagnose: Krebs. Ein großer Schock. So ist es der damals 26-jährigen Anna aus München ergangen. Ihr Brustkrebs ist genetisch bedingt - wie rund ein Drittel der Brustkrebsarten in Deutschland.