12.07.2019, 07:33 Uhr

Campus Münchberg: Absolventen zeigen ihre Designideen

Wochenlang haben die Designstudierenden der Hochschule Hof darauf hingearbeitet, nun zeigen sie ihre Projekt- und Bachelorarbeiten am Campus Münchberg. Außerdem ermöglichen sie einen Einblick in spannende Ideen aus dem Fichtelgebirge in Selb.