Campingplätze am Untermain bereiten sich auf Öffnung vor

Mitte März war auf dem Campingplatz in Kahl am Main auf einmal alles anders. Der Platz musste schließen. Nur Dauercamper, die ihren Erstwohnsitz in Kahl gemeldet hatten, durften bleiben. "So eine Situation haben wir noch nie erlebt, das war fast wie Isolation", erinnert sich Gerlinde Anderes. Sie und ihr Mann Gerald sind seit dreieinhalb Jahren Dauercamper in Kahl am Main. Nun öffnen Bayerns Campingplätze wieder für alle Besucher. Voraussetzung für die Öffnungen sind jedoch Abstandsregeln und Hygienevorschriften.

Campingplätze müssen Hygienekonzepte einhalten

Die exakten Hygienekonzepte variieren auch mit den Gegebenheiten vor Ort. Der Campingplatz in Kahl am Main etwa öffnet nur diejenigen Dusch- und Waschräume, die getrennt betreten werden können. Die Reinigungskräfte putzen die Sanitäranlagen nun fünf Mal täglich, statt bisher zwei Mal.

Einige Kilometer weiter den Main aufwärts, in Miltenberg, gibt es ebenfalls strengere Richtlinien. Teil des Hygienekonzepts am Campingplatz Main ist es, dass sich nur noch zwei Personen gleichzeitig in den Duschräumen aufhalten dürfen. Dadurch fährt der Campingplatz vorerst nicht unter voller Auslastung. Nur 60 Prozent der normalerweise möglichen Urlaubsgäste dürfen kommen.

Umsatzminus trotz hoher Nachfrage

Beide Campingplätze berichten von einer grundsätzlich hohen Nachfrage für die Pfingsttage. Der Campingplatz in Kahl ist bis zum Ende der Ferien ausgebucht. Die Verluste durch die Corona-Krise kann jedoch auch ein starkes Sommergeschäft nicht ausgleichen. Geschäftsführer Peter Duzak erwartet ein sechsstelliges Minus. "Im Großen und Ganzen ist das natürlich eine kleine Katastrophe", sagt Bürgermeister Jürgen Seitz. Besonders bitter sei es vor allem deshalb, da das Sturmtief "Bernd“ im August 2019 am Campingplatz in Kahl große Schäden angerichtet hatte.

Viele Camper buchen doppelt

Dass durch die Corona-Lockerungen nun viele Camper einen Stellplatz suchen, hat für die Betreiber allerdings auch einen negativen Nebeneffekt. Regina Ullrich berichtet in Miltenberg von vielen Stornierungen. Diese ergeben sich dadurch, dass viele Camper für die Pfingsttage doppelt gebucht hätten, um sicher zu gehen, tatsächlich einen Stellplatz zu bekommen. "Ich musste jetzt anderen Gästen absagen, die gerne gekommen wären“, sagt Ullrich.

Trotz allem überwiegt bei ihr die Vorfreude, dass ihr Campingplatz nun wieder weitgehend zur Normalität zurückkehrt. Ganz ähnlich wie bei Dauercamperin Gerlinde Anderes in Kahl am Main: "Es sind wieder die Nachbarn da, ein bisschen mehr Leben. Das macht das Camping auch aus.“

