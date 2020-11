vor etwa einer Stunde

Campingkocher explodiert in Lappersdorfer Wohnung

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Lappersdorf sind am Montagabend drei Menschen verletzt worden. Bewohner hatten offenbar mit einem Campingkocher gekocht. Durch die Wucht der Verpuffung wurde ein Fenster aus der Fassung gerissen.