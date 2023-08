Camping und Rad-Strecken: Haßberge-Tourismus auf dem Vormarsch

Eine Feuerstelle, Bäume drum herum, ein kleiner See daneben: So sehen die naturnahen Campingplätze in den Haßbergen aus, die es seit diesem Sommer gibt. Besucherinnen und Besucher können sich einen Stellplatz vorher aussuchen. Viele der Stellplätze liegen auch an Rad- und Wanderwegen. Einziges Manko: Es gibt keine Duschen und keine Toiletten. Dafür bekommt man Natur pur.

Haßberge als Tourismus-Region voranbringen

Mit diesen 23 neu ausgewiesenen Wohnmobil-Stellplätzen wollen die Tourismus-Verantwortlichen in den Haßbergen die Region voranbringen und bekannter machen. Sie setzen damit auch auf die steigende Zahl von Wohnmobilen und den Trend von "Urlaub in Deutschland".

Wer Unterfranken besucht, kommt normalerweise nach Würzburg, besucht die Residenz, trinkt einen Schoppen auf der Alten Mainbrücke. Die Haßberge sind bislang nicht so bekannt bei Touristinnen und Touristen. Dabei haben sie viel zu bieten, vor allem Natur, Sport und Erholung.

Naturnahe Campingplätze für Wohnmobile oder Zelte

Die Stellplätze eignen sich für Wohnmobile, Vans, Autos mit Wohnwagen und auch Zelte. Sie befinden sich im Raum Stadtlauringen/Aidhausen und in den umliegenden Orten. "Am Steinrangen", "Nassach am See" oder "Am Sauerquellenbach" heißen die Plätze.

Stellplatz über App oder Online buchen

Wer an einem Platz übernachten möchte, kann ihn vorher über eine Online-Plattform reservieren. Per QR-Code können sich die Menschen auch in einer App registrieren. Die etwa 12 Euro pro Nacht werden dann automatisch vom Konto abgebucht.

Zielpublikum: Menschen, die sich für Sport und Kultur interessieren

Susanne Volkheimer, die Geschäftsführerin des Haßberge Tourismus, setzt auf ein breites Angebot, aus dem sich Kurzurlauber bedienen können. Das spricht vor allem aktive und kulturinteressierte Menschen an. Inzwischen gibt es in der Region ein Radwege- und Wanderwege-Netz mit 23 sogenannten Themen-Touren.

Radwege, Wanderwege, Einkehrmöglichkeiten

"Wir haben geschaut, wo es Burgen, Burgruinen und Schlösser gibt – wo es Fachwerk-Orte gibt, die man per Rad gut erreichen kann", so Volkheimer. Die Rad- und Wanderwege führen nicht nur entlang der kulturellen Highlights, sondern auch an Restaurants, Cafés und Heckerwirtschaften.

Neu sind die Strecken für Gravelbikes

Ganz neu sind sieben ausgewiesene Radwege für Gravelbikes – also Fahrräder, die eine Mischung aus Rennrad und Mountainbike sind, die sich auch für Schotter und Waldwege eignen. Die Strecke "Burgen, Bier und Biken" startet beispielsweise in Hofheim und führt zu neun Burgen oder Ruinen in den Haßbergen. 70 Kilometer und 1.100 Höhenmeter stehen auf dem Plan – also eine Strecke aus der Kategorie "schwer". Einkehren ist zum Beispiel in Königsberg oder Burgpreppach möglich.

Gravelbiker: "Haßberge als fränkische Toskana"

Jürgen Bergmann fährt in seiner Freizeit gerne Gravelbike und nutzt die neuen Strecken. "Wir haben hier nicht nur eine Kulturlandschaft, sondern auch eine extrem fahrradfreundliche Gegend mit Hügeln. Nicht umsonst heißt es fränkische Toskana. Mir gefallen auch die Ruhe und die Weite, die man hier genießen kann", sagt der Gravelbiker.