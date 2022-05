Camping in den Weinbergen: Wo Winzer auf Wohnmobile bauen

Die Volkacher Mainschleife: Grüne Hänge voller Weinstöcke, dazwischen schlängelt sich behäbig der Main. Ein Herzstück des fränkischen Weinbaugebiets, seit Jahrhunderten schon. Die Winzer hier setzen auf Müller-Thurgau, Muskateller und Silvaner - und einige seit Kurzem auch auf Wohnmobile. Dort, wo lange Zeit reihenweise Weinreben standen, reihen sich jetzt Campingwägen und Wohnmobile aneinander. Übernachten im Weinberg ist "in".

Angefangen hat alles durch einen Zufall

Milan Mangold war einer der ersten hier, der Camping-Stellplätze auf seinem Weingut angeboten hat. Seit dem 17. Jahrhundert leben seine Vorfahren auf dem Weingut bei Neuses am Berg. Seit Generationen sind sie im Weinbau – und nun auch im Tourismus. Die Geschäftsidee kam Mangold zum ersten Mal vor sechs Jahren, durch einen Zufall: "Das hat angefangen mit einem Kunden von uns, der ein Glas Wein zuviel hatte...", erzählt Mangold augenzwinkernd.

Praktischerweise war der Weinliebhaber damals mit seinem Wohnmobil zu Besuch und am nächsten Morgen so begeistert davon, im Weinberg aufzuwachen, dass er schwor, im nächsten Jahr wieder zu kommen. Aus dem einen Wohnmobil wurden bald zwei, dann vier – und heute stehen an Wochenenden bis zu 24 Fahrzeuge auf dem Weingut der Mangolds, mit Blick über die Mainschleife.

Geheimtipp war gestern

Vier Campingplätze gibt es in der Region zwischen Dettelbach und Volkach. Doch seit der Pandemie haben es Camping-Begeisterte schwer, hier freie Stellplätze zu ergattern. In den Weinbergen der Mainschleife reihen sich die Wohnmobile immer enger aneinander. Um an die guten Plätze zu kommen, muss man Glück haben.

Jürgen und Brigitta Schwarz sind aus der Nähe von Ahlen angereist. Von der Möglichkeit, ihr Wohnmobil bei Milan Mangold in den Weinberg zu stellen, haben sie im Internet in einschlägigen Foren gelesen. Ein ruhiger Platz fernab der überfüllten Campingplätze, hieß es da. "Aber dann kommen wir hier rauf und denken 'Ja um Gottes willen!'", sagt Jürgen Schwarz lachend. Jetzt stehen die beiden mit ihrem Camper direkt bei den Reben und sind mit ihrem "Plätzle" doch sehr zufrieden.

Mehr Winzer wollen in das Geschäft einsteigen

Die Mangolds sind nicht die einzigen Winzer in der Region, die auf das Geschäft mit den Campern bauen. Im Tourismus-Zentrum im nahegelegenen Dettelbach sieht man den Trend mit Wohlwollen. Zwei weitere Winzer im Landkreis hätten vor, Wohnmobilstellplätze in ihren Weinbergen zu schaffen und auch in den umliegenden Ortschaften nehme der Trend zu. Fast täglich leitet die Tourist-Information Dettelbach Anfragen interessierter Wohnmobilisten an die örtlichen Winzer weiter.

Weitere Wohnmobil-Stellplätze in Planung

Auch bei den Mangolds macht man bereits Pläne für mehr Stellplätze. Im kommenden Jahr will Milan Mangold noch ein bisschen mehr Platz schaffen für ein paar mehr Wohnmobile. Einen Zufahrtsweg, der gerade noch aus Schotter besteht, will er besser befahrbar machen und zusätzliche Stromleitungen legen. Dann sei aber auch Schluss, denn: "Sonst verlieren wir da auch den Überblick, das soll ja auch familiär und ein Weingut bleiben und nicht irgendein Industriebetrieb."