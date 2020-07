Camping-Boom im Raum Bayreuth: Wohnmobilplätze rar gesät

Der Trend zum Camping-Urlaub hält seit der Aufhebung der Reisebeschränkungen an. In Oberfranken sind viele Wohnmobilstellplätze gut gefüllt: Das Gelände am Bayreuther Volksfestplatz ist seit Wochen nahezu ausgebucht, der Stellplatz an der Lohengrin Therme ist gut besetzt, und auch im Landkreis Bayreuth, wie beispielsweise in Bischofsgrün, stehen die Caravans dicht an dicht.

Urlaub in Corona-Zeiten: Tipps und Infos finden Sie hier.

Überbuchte Campingplätze nach Aufhebung der Reisebeschränkung

Auch auf dem Campingplatz am Fichtelsee in Fichtelberg (Lkr. Bayreuth) sind kaum noch Plätze für Wohnmobile frei. An manchen Tagen müsse sie mehr Absagen als Zusagen geben, sagt Betreiberin Bianca Langer muss. Die Nachfrage sei sehr groß. Allerdings sei der ganz große Boom, wie er nach Aufhebung der Reisebeschränkung geherrscht habe, etwas zurückgegangen. Anfang Juni hätte sie ihren Platz mehrfach überbuchen können.

Viele Urlauber haben womöglich doppelt gebucht

Langer vermutet, dass sich damals Urlauber parallel auf mehreren Campingplätzen angemeldet hätten, um sich dann den Schönsten auszusuchen. Dieses Verhalten habe auf vielen Campingplätzen für Chaos und unnötige Mehrarbeit gesorgt und schließlich zu Enttäuschung bei manchem Urlauber.