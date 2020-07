Camping-Boom: gute Aussichten für Fendt-Caravan

Deutschland erlebt dank Corona einen Camping-Boom. Wohnwagenhersteller haben rosige Aussichten. Auch Fendt Caravan in Mertingen im Landkreis Donau-Ries profitiert zurzeit von der Pandemie. Es gebe deutlich mehr Anfragen und Bestellungen, sagte der technische Geschäftsführer des Unternehmens, Andreas Dürr, dem BR. Genaue Zahlen wollte Fendt Caravan aber noch nicht nennen.

Veränderte Ansprüche

Durch die Corona-Pandemie und die Abstandsgebote im Urlaub verändert sich auch die Ausstattung der Wohnwagen. Wurden bislang Wohnwagen vor allem ohne Duschen gebaut, würden die nun verstärkt nachgefragt. So sind die Urlauber unabhängiger von Corona-Beschränkungen in den Waschhäusern der Campingplätze und können besser Abstand zu Fremden halten. Viele Käufer wollen Modelle, die nur über eine Toilette und Waschbecken verfügen, nun mit einem sogenannten "Dusch-Paket" aufrüsten, sagt Geschäftsführer Dürr. Dafür wird die Nasszelle mit Armaturen, Duschvorhang und Ablauf nachgerüstet, so dass eine kleine Duschgelegenheit entsteht.

Umsatzeinbußen wegen des Lockdowns

Der Ausbruch der Pandemie hatte Fendt Caravan zunächst aber auch getroffen. Weil Händler während des Lockdowns nur wenig verkaufen konnten, ist auch der Umsatz beim Wohnwagen-Hersteller niedriger als im Vorjahr. Das Geschäftsjahr endet am 31.07. und der Umsatz wird von 183 Millionen auf 162 Millionen Euro sinken.

60 Wohnwagen laufen täglich vom Band

Wegen des derzeitigen Camping-Booms durch Corona blickt das Unternehmen aber positiv in die Zukunft. Die Produktionskapazitäten werden gerade gesteigert, weil viele ihren neuen Wohnwagen nun bis Ende des Jahres haben wollen. Der Grund: Bis dahin gilt noch der niedrigere Mehrwertsteuersatz. Bis zu 60 Wohnwagen laufen bei Fendt Caravan in Mertingen täglich vom Band. Langfristig hofft man bei Fendt Caravan, dass nun Urlauber wegen Corona das Campen ausprobieren und für sich entdecken.