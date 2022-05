Callcenterbetrug: Wachsamer Rentner schaltet Polizei ein

Ein Münchner hat am Mittwoch maßgeblich dazu beigetragen, dass die Polizei zwei mutmaßliche Mitglieder einer Betrügerbande fassen konnte. Der Rentner hatte einen Schockanruf erhalten, ließ sich aber nicht täuschen.

Immer dieselbe Masche

Am Telefon meldete sich eine angebliche Polizistin. Sie erklärte, die Tochter des Münchners hätte einen tödlichen Unfall verursacht und reichte den Hörer weiter an die vermeintliche Tochter. Der Mann hörte nur kaum verständliches Schluchzen. Der Münchner ahnte den Betrug, erklärte aber, eine verlangte Kaution bezahlen zu wollen. Kurz darauf meldete sich ein falscher Staatsanwalt und kündigte eine Gutachterin an, die das Geld abholen würde.

Zwei Personen gefasst

Etwa eine Stunde später erschien eine 38-jährige Frau vor der Wohnung des Münchners. Sie wurde ebenso festgenommen wie ein 48-jähriger Mann, der Schmiere gestanden haben soll. Ob die beiden aus Polen stammenden Beschuldigten in Untersuchungshaft kommen, wird im Laufe des Tages entschieden.

Die Polizei rät, einfach aufzulegen, wenn sich angebliche Polizisten am Telefon melden und es irgendwann darum geht, Geld oder Wertsachen zu übergeben. Dabei handelt es sich ausnahmslos um Betrug.