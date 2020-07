Callcenter-Betrüger arbeiten mit neuer perfider Masche

Erst riefen mutmaßliche Callcenter-Betrüger einen Nürnberger Senior monatelang immer wieder an und versuchten ihm ein Gewinnspielabo aufzuschwatzen. Als er darauf nicht einging, schnitten die Tatverdächtigen aus heimlich angefertigten Aufnahmen der Telefonate einen ganz anderen Gesprächsverlauf zusammen.

Monatelange Belästigung durch Telefonanrufe

Bereits im vergangenem Sommer wurde der 79-jährige durch unerwünschte Anrufe aufgefordert, an einem Gewinnspiel teilzunehmen und ein Abo für eine Lotterie abzuschließen. Bis zum Frühjahr 2020 gingen immer wieder solche Telefonate bei dem Mann ein. Der Senior lehnte das Angebot durchgängig vehement ab. Statt den Willen des 79-Jährigen zu akzeptieren, sandte die angebliche Firma ihm einen Brief zu. Die Adresse des Mannes hatten die Anrufer im Verlauf der Gespräche in Erfahrung gebracht.

In dem Schreiben teilten sie dem Mann mit, dass er sich zur Teilnahme an einer "Tipprente" registriert hätte. Nun würde ein monatlicher Mitgliedsbeitrag in Höhe von 69 Euro von seinem Konto abgezogen. Der Senior schaltete einen Anwalt ein. Die Täter übersandten dem Rechtsbeistand daraufhin einen angeblichen Telefonmitschnitt, der die Bestellung bestätigte.

Telefonanrufe einfach zusammengeschnitten

Tatsächlich wurde jedoch das Gespräch aus verschiedenen Telefoninhalten zusammengeschnitten, dies bestätigte eine Analyse der Polizei. Die mutmaßlichen Betrüger hatten dabei Inhalte der Telefonate mit eigenen Aufnahmen zusammengefügt, so dass ein vermeintlicher Aboabschluss simuliert wurde. Unter anderem verwendeten sie dazu seine Antwort mit "Ja" auf ganz andere Fragen.

Der 79-Jährige hat Strafanzeige erstattet. Die Ermittlungen ergaben Hinweise, dass die Täter aus Callcentern im Ausland agieren und nicht nur in Nürnberg tätig sind.

Achtung bei unbekannten Nummern

Die Polizei rät deshalb zur besonderen Vorsicht. Sie rät: