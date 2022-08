Callcenter-Abzocke: Mit Bäckertüten gegen Betrüger

"Betrüger kommen mir nicht in die Tüte" – dieser Slogan steht in blauer Schrift in einem gelben Kasten, oben aufgedruckt auf jede der neuen Bäckertüten. Insgesamt sind es 300.000 Stück und die gehen ab jetzt an 100 Betriebe überall Allgäu, von der kleinen inhabergeführten bis hin zur Großbäckerei. Mit den Bäckertüten wollen die Sicherheitsbehörden in Schwaben auf Gefahren durch sogenannte Callcenter-Betrügereien aufmerksam machen. Ziel ist es laut Polizei, so viele Menschen wie möglich auf die Maschen krimineller Anrufer und Online-Betrüger aufmerksam zu machen.

Polizei und Bäcker arbeiten zusammen

An der Aktion beteiligen sich die Bäckerinnungen im gesamten Allgäu. Den Anstoß hatte der Senioren-Beirat von Memmingen gegeben. Mit an Bord sind nun das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, die Stadt Memmingen, die Bäckerinnungen sowie das "Kuratorium Sicheres Allgäu" – ein Verein aus Kempten, der sich für Opfer- und Selbstschutz einsetzt. Denn darum geht es bei der Präventionskampagne: Schaden abzuwenden. Der ist nämlich immens, sowohl psychisch als auch finanziell.

Hoher finanzieller Schaden durch Callcenter-Betrug

Der Vermögensschaden durch betrügerische Anrufe liegt nach Angaben der Polizei allein im Bereich des Präsidiums Schwaben Süd/West in diesem Jahr vermutlich bei mehr als einer Million Euro. Bislang sind in diesem Jahr etwa durch sogenannte Schockanrufe bereits mehr als 700.000 Euro Schaden entstanden; falsche Polizisten erbeuteten heuer schon mehr als 150.000 Euro. Bayernweit liegen die Zahlen entsprechend höher.

Allerdings werden nach Angaben aus dem Justizministerium Callcenter-Betrugsfälle weder in der Justizgeschäftsstatistik der Staatsanwaltschaften noch in der Strafverfolgungsstatistik gesondert ausgewiesen. Es gibt dazu keinen eigenen Straftatbestand. Das fällt unter Betrug und dazu zählt etwa auch, wenn man an der Tankstelle ohne zu zahlen wegfährt.

Allerdings hat das Bayerische Landeskriminalamt auf Anfrage Zahlen dazu aus dem polizeilichen Verwaltungssystem herausfiltern können. Danach machten die Täter im vergangenen Jahr – alle Maschen zusammengenommen – Beute in Höhe von fast 18 Millionen Euro (2020: 19,5 Millionen Euro; 2019: 16,5 Millionen Euro).

Immer neue Maschen der Betrüger

Bayernweit gibt es jährlich zehntausende Fälle; die Betrüger sind täglich aktiv: vor allem per Telefon und mittlerweile auch über Messenger-Dienste wie Whatsapp. Bekannt sind etwa falsche Gewinnversprechen, Enkeltricks und Schockanrufe.

Die Betrüger geben sich dabei zum Beispiel als Familienmitglieder aus, weinen und schluchzen teils über Minuten – was am Telefon oft absichtlich sehr unverständlich ist. Dann geben sie das Telefon weiter an einen vermeintlichen Polizisten, der von einer Notlage oder einem Unfall berichtet, in den das Familienmitglied angeblich verwickelt sei und fordert einen Geldbetrag als Kaution. Das bestätigt dann auch noch ein falscher Staatsanwalt. Teilweise über Stunden setzen die Anrufer ihre Opfer derartig unter Druck, bis sie tatsächlich Geld überweisen. Immerhin: Ist man schnell, kann eine Überweisung gegebenenfalls noch bei der Bank gestoppt werden. Oft klappt das noch, aber nicht immer.

Polizei rät zu Gesprächen mit Familie

Die Polizei sagt dazu: Niemals unter Druck setzen lassen und hellhörig werden, wenn es um Geld geht. Am besten sofort auflegen, die Polizei informieren und vor allem mit Angehörigen und Freunden offen und direkt über Erlebtes sprechen. Nur so kennen immer mehr Menschen die perfiden Maschen der Betrüger und nur so wird ihr Geschäft schwerer.

Laut Polizei lassen sich vor allem so künftige Straftaten verhindern. Denn die Aufklärungsquote ist nicht hoch. Oftmals agieren die Betrüger aus dem Ausland. Es gelingt laut Polizei deshalb nur relativ selten Tatverdächtige zu ermitteln. In Zusammenarbeit mit anderen Ländern konnten die Behörden aber auch immer wieder schon ganze Callcenter zerschlagen.