Call-Center-Abzocke: Geschäftsführer wieder auf freiem Fuß

Der Chef der Regensburger Firma "Handwerker Engel", dem massiver Kundenbetrug vorgeworfen wird, ist wieder auf freiem Fuß. Er ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden, in der er seit Ende Mai gesessen hatte.

Handwerker an Kunden in ganz Deutschland vermittelt

Wie die Staatsanwaltschaft Regensburg bestätigt, wird der Haftbefehl zwar aufrechterhalten, aber gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Das Regensburger Call-Center des 54-Jährigen hatte jahrelang Handwerker an Kunden in ganz Deutschland vermittelt, darunter unter anderem Schlüsselnotdienste, Sanitärdienste, Schädlingsbekämpfer und Elektromonteure. Im Zusammenhang mit der Vermittlung wirft ihm die Staatsanwaltschaft bundesweit über 200 Fälle des versuchten und vollendeten gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs vor.

Teure Preise und Täuschung der Kunden

Die Firma soll überteuerte Preise und ungerechtfertigte Stornierungs-Gebühren verlangt haben. Außerdem sollen Kunden getäuscht worden sein: So soll das Unternehmen auf zahlreichen Homepages und im Call-Center den Eindruck von ortsnahen Handwerkerbetrieben in vielen Städten erweckt haben. Die Angestellten seien angewiesen worden, nicht zu sagen, wo sich die Firma befindet. Den Anrufern sei vorgegaukelt worden, der Betrieb, der kommen würde, sei nah, so die Staatsanwaltschaft. Derzeit prüft das Landgericht Regensburg, ob es die Anklage gegen den Geschäftsführer und drei weitere Beschuldigte zulässt.

Insolvenzverwalter für die Firmen eingesetzt

Zuerst hatte die Nachrichtenseite "Regensburg-digital" über die Entlassung aus der U-Haft berichtet. Der Anwalt des 54-Jährigen Hauptbeschuldigten bestätigte der Seite, dass man insbesondere den Haftgrund der Wiederholungsgefahr ausräumen konnte. Dazu könnten auch die inzwischen gestellten Insolvenzanträge für die beteiligten Call-Center-Unternehmen geführt haben.

Anfang August hat das Amtsgericht Regensburg sowohl für die Firma "Der Handwerker Engel" des Hauptbeschuldigten, als auch für die Nachfolgerfirma "Renner" einen vorläufigen Insolvenzverwalter eingesetzt.