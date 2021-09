Café Malta - Auszeit aus dem Pflegealltag mit Demenzerkrankten

„Ich freue mich, wenn ich mich ein paar Stunden erholen und wieder zu mir kommen kann“, sagt Katharina Martini. Seit ihr Mann Werner 2016 die Diagnose Demenz erhielt, kümmert sich die 81-jährige Frau um ihren Mann, der mittlerweile einen Rollstuhl braucht: "Man ist 24 Stunden zusammen und das ist sehr belastend und sehr schwer. Da er sich nicht mehr so gut ausdrücken kann und ich ihn nicht verstehe, wird er schon mal grantig und das tut mir weh." Ihre beiden Kinder sind ihr zwar eine große Stütze in der Pflege, vor allem Tochter Edith - doch es ist eine große Belastung für die Familie Martini.

Um Familien wie die Martinis ein Stück weit zu entlasten, organisieren die Malteser der Erzdiözese München und Freising seit einigen Jahren das Café Malta. Ein Netzwerk engagierter Helfer und Helferinnen bereitet den Demenz-Erkrankten und ihren Angehörigen ein paar „unbeschwerte“ Stunden. Im Erzbistum München und Freising gibt es an vier Standorten dieses Angebot - in München, Kirchheim, Freising und Garmisch-Patenkirchen. Es richtet sich an Menschen im Frühstadium einer Demenz und ihre Angehörigen.

In Kirchheim existiert der Senioren-Treffpunkt für demenziell veränderte Personen bereits seit sieben Jahren. Dietlinde Pointner sieht in diesem Angebot einen „sanften Einstieg“, um Angehörigen die Möglichkeit zu geben, sich an die neue Situation zu gewöhnen, nicht immer verantwortlich zu sein. Denn einen Menschen mit Demenz zu betreuen, ist eine große Herausforderung. Verschnaufpausen sind nur selten möglich. Viele pflegende Angehörige fühlen sich allein gelassen und völlig überfordert.

Höhepunkt der Woche: Kuchen im Café Malta

Ein gemütlicher Kaffeeklatsch eröffnet die Senioren-Runde in Kirchheim bei München. In den Räumen der Evangelischen Cantate-Kirche kommen jede Woche bis zu 12 an Demenz erkrankte Gäste zusammen. Für die meisten ist der Nachmittag im Café Malta der Höhepunkt der Woche: Beim Malen, Lesen, Bingo, Spazierengehen oder Singen blühen sie auf. Sie dürfen gemeinsam entscheiden, was sie gerne unternehmen möchten.

Das gemeinsame Erleben reaktiviere vorhandene Ressourcen, vermittle Lebensfreude und stärke das Selbstbewusstsein der Betroffenen, erklärt Dietlinde Pointner, Leiterin des Café Malta in Kirchheim: "Wir können ihnen Verlässlichkeit bieten, sie haben einen festen Punkt in der Woche, wo sie etwas vorhaben - wo sie auch mal ihr Zuhause verlassen können, um was Anderes zu erleben." Sich in eine Gruppe zu integrieren, die Stärken und Schwächen der anderen zu sehen, helfe den Demenzerkrankten, sagt Dietlinde Pointer. "Gerade zu Beginn der Krankheit, wenn man sehr wohl merkt: was passiert mit mir?“, sei das eine wichtige Erfahrung.

Schwedisches Vorbild

Die Malteser Demenzarbeit orientiert sich an dem international anerkannten Silviahemmet Konzept aus Schweden. Entwickelt hat es Königin Silvia von Schweden unter der Prämisse eines wertschätzenden Umgangs mit Demenzerkrankten. Das niederschwellige Angebot hat eine Zulassung bei den Pflegekassen. 25 Euro pro Nachmittag (inkl. Fahrerdienst in Kirchheim) kann über den Entlastungsbetrag durch die Pflegekasse erstattet werden. Die Preise variieren je nach Standortkonzept.

Erfolgreiche Demenzarbeit der Malteser

Damit das Angebot möglich ist, braucht es viele helfende Hände. Die ehrenamtlichen Demenzbegleiter werden in einer zwei monatigen Schulung auf ihre Aufgabe vorbereitet. Sie lernen vieles über die Krankheit und den Umgang mit Demenzkranken. "Ich muss lernen, als geschulter Ehrenamtlicher, dass ich Äußerungen nicht persönlich nehme", sagt Dietlinde Pointner. Da die Betroffenen sich zeitlich und örtlich nicht mehr orientieren können, ist es besonders wichtig, diesen Menschen ein sicheres und geborgenes Gefühl vermitteln zu können. Geduld und Empathie sind ein wichtiger Grundstein für die Arbeit mit Demenzerkrankten.

Auch Angehörige profitieren von den Schulungen. Sie können einen neuen Blick auf die Krankheit bekommen, wie Edith Niesz, die Tochter von Werner Martini, erzählt. Es sei wichtig, ihren Vater anzunehmen, ihn manchmal lieber auf andere Gedanken zu bringen, als ihn zu korrigieren und ihm so das Gefühl zu geben, dass er verstanden wird.