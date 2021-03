Café Kosmos: Von der Szene-Bar zum Friseursalon

Das Café Kosmos hat wieder offen! Zwar nur tagsüber und ohne das günstige Bier - was neben dem "Wohnzimmerfeeling" zum Konzept der Bar gehört - dafür aber mit einer außergewöhnlichen Aktion.

Wo früher im Obergeschoss die ganze Nacht lang Leute dicht an dicht beieinander saßen, dürfen sich jetzt auserwählte Stammgäste der Bar einen kostenlosen Haarschnitt abholen. Denn einer der beiden Gründer, der 43-jährige Andi Rehm, ist eigentlich gelernter Friseur. Nach der Ausbildung arbeitete er noch vier Jahre in seinem Beruf.

Im Jahr 2007 hat er zusammen mit seinem Verwandten Florian Schönhuber das Café Kosmos eröffnet. Seitdem betreiben die beiden die Bar.

Kostenloser Haarschnitt und Bier-Haarkur

Das Café Kosmos hat die Aktion bereits Ende Februar auf Instagram angekündigt: "Endlich wieder die Menschenwürde erlangen durch Haare schneiden! Deswegen können sich im März einige Auserwählte im Kosmos die Haare schneiden lassen! Dazu eine exklusive Behandlung mit dem 'Maxlrainer Hell' Haartonikum."

Seit die Friseure wieder öffnen dürfen - und somit auch der provisorische Friseursalon in der Bar - haben sich bereits um die 80 Menschen die Haare dort schneiden lassen, erzählt Florian Schönhuber.

Das Angebot komme super an, doch wie lange es diese Aktion noch geben wird, kann er heute noch nicht sagen. "Ich denke, wir machen das einfach so lange, wie Andi Lust hat, seinen alten Beruf auszuüben."

"Ein bisschen Kosmos-Luft schnuppern"

Die beiden Barbetreiber bieten den kostenlosen Haarschnitt von Andi vor allem den Stammgästen an, die sich einen Friseurbesuch nicht so leicht leisten können oder die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Neben der neuen Frisur und der Bier-Haarkur gibt's einen großartigen Ausblick auf die Marsstraße und das typische "Kosmos-Feeling".

"Der Haarschnitt kostet nichts bei uns, nein. Es ist eher so, dass die Gäste, die es nicht mehr erwarten können, dadurch wieder ein bisschen Kosmos-Luft schnuppern können." Andi Rehm, Betreiber des Café Kosmos und ehemaliger Friseur

Hinweis: Bitte bei der Bildergalerie das erste Bild anklicken, damit die Beschriftungen sichtbar werden.