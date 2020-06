BZ Nürnberg schafft Lotsenstelle für Kulturschaffende

Das Bildungszentrum Nürnberg will eine Art Wegweiser sein durch die vielen Corona-Hilfsangebote und Initiativen. Zudem sollen Kontakte zu anderen Kompetenzzentren, Partnern und Institutionen aufgebaut werden.

Kostenloser und individueller Service

Das Angebot richtet sich an Kulturschaffende aus allen Bereichen, die Unterstützung aus diversen Hilfsprogrammen benötigen. Sowohl Selbstständige, Solo-Selbstständige, Angestellte, freiberuflich Tätige als auch nebenberuflich Tätige in Nürnberg und in der Metropolregion können den kostenlosen und individuellen Service nutzen.

Kontakt per Telefon und Mail

Die Lotsenstelle am Bildungszentrum ist von Montag bis Donnerstag täglich von 9 bis 13 Uhr telefonisch erreichbar unter 09 11 / 2 31-3 12 86.

Interessierte Kulturschaffende können ihr Anliegen beziehungsweise eine Bitte um Rückruf auch per E-Mail an BZ-Coronahilfen@stadt.nuernberg.de senden.