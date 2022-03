BWL-Studium oder Ausbildung: Uni und Berufsschule kooperieren

Die Universität und die kaufmännische Berufsschule in Bayreuth haben ein gemeinsames Konzept entwickelt, das Lehre und Studium verknüpft. Einer Mitteilung der Universität zufolge ist diese Kooperation bundesweit einmalig.

Das Angebot richtet sich zum einen an Studierende der Betriebswirtschaftslehre, die über eine Berufsausbildung nachdenken. Zum anderen an Auszubildende eines kaufmännischen Berufs mit Hochschulreife, die eventuell ein Betriebswirtschaftsstudium aufnehmen möchten. In Bayreuth können beide Zielgruppen ihre Pläne ohne Zeitverlust testen.

Studium oder Ausbildung: Entscheidung nach einem halben Jahr

Nach einem halben Jahr an der Uni oder an der Berufsschule fällt die Entscheidung für eine Ausbildungsrichtung. Bei Studenten wird die Zeit als Urlaubssemester gewertet, bei Auszubildenden gibt der Betrieb die Erlaubnis für die Teilnahme an ausgewählten Vorlesungen. Wechselt der Auszubildende dann an die Uni, wird seine Zeit im Betrieb als Praktikum anerkannt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, parallel zur Ausbildung ein reguläres BWL-Studium zu absolvieren.

20 Ausbildungsbetriebe hätten ihre Teilnahme an der Kooperation bereits zugesagt, heißt es aus der Universität Bayreuth.