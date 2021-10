"BuyRegio": Shopping-Plattform für bayerische Produkte

Von handgemachten Lederhosen vom Riegsee über Raumduft aus dem bayerischen Wald bis hin zu Hundefutter aus Windach: Rund 60 Händler aus allen Ecken Bayerns und aus den unterschiedlichsten Sparten sind auf "BuyRegio" bis jetzt dabei. Transparenz spielt eine wichtige Rolle auf der Verkaufsplattform. So stellen sich die Hersteller per Fotos und Videos vor und geben Einblicke in die Produktion. Den beiden Gründern Maximilian Fend und Daniel van Hagen war es wichtig, ein Gegenstück zu den Online-Riesen zu schaffen. Und bei "BuyRegio" stehen die Händlerinnen und Händler im Mittelpunkt, nicht die Plattform, so ihr Credo.

Made in Bavaria - auch Zusatzsiegel sind möglich

Eine Produktion in Bayern ist Grundvoraussetzung, um auf dem Portal gelistet zu werden. Weitere Siegel können die Hersteller erwerben, wenn sie zum Beispiel besonders nachhaltig, ökologisch oder traditionell arbeiten. Ein Fokus wird auch auf chemiefreie oder vegane Produkte gelegt. Jeder Händler muss das mit Zertifikaten belegen; das Team der Verkaufsplattform informiert sich auch vor Ort. Im Gegenzug werden Hersteller beim Marketing unterstützt oder bei auch bei der Suchmaschinenoptimierung.