Butter im Ausverkauf: Wird es jetzt wieder billiger?

1,59 Euro statt 2,29 Euro für den Block Süßrahmbutter bei Kaufland. In Prospekten und auf Webseiten wirbt der Supermarkt offensiv in dicken Spalten. In weißen großen Lettern auf rotem Hintergrund feiert der Händler: "Die Butterpreise sinken und wir geben den Vorteil weiter!" Auch Aldi und Norma setzen den Rotstift an bei ihren Preisschildern. Edeka, Rewe, Netto und Penny wollen ebenso im großen Umfang die Preise senken. Ist der Spuk mit den steigenden Preisen damit vorbei?

Butter als Preisindex

Tatsächlich könnte der Butterpreissturz viele andere Produkte mitziehen. Denn Butter ist ein sogenannter Eckpreisartikel. Heißt: Der Butterpreis kann eine Richtung vorgeben, wie sich die Preise in den Supermärkten entwickeln. Der nun heftige Preissturz um etwa 20 Prozent könnte daher auch andere Produkte mitziehen, weil die Händler wiederum ihre Preise an die Preiserwartungen der Kunden anpassen. Hinzu kommen eine etwas geringere Inflation und etwas geringere Energiepreise, was die Herstellung der Lebensmittel etwas günstiger machen.

Darum fällt der Butterpreis

Derzeit laufen Verhandlungen in der Milchbranche. Die Verträge laufen meist drei Monate, und jetzt im Januar sind die laufenden Verträge ausgelaufen. Bedeutet: Erzeuger und Händler müssen einen neuen Milchpreis festlegen. Die Interessen sind klar: Erzeuger wollen einen hohen Preis erzielen. Die Händler wollen die Milch dagegen möglichst günstig kaufen. Weil das Jahr 2022 ein Jahr der Preisrekorde war, ist das Preis-Niveau derzeit sehr hoch. Für einige Erzeuger war die Milchproduktion also ein gutes Geschäft. Das wiederum führte dazu, dass die Milchproduktion ebenso etwas erhöht wurde.

Milchindustrie: "Konsumenten sparen bei Lebensmitteln"

Eckhard Heuser, Hauptgeschäftsführer vom Milchindustrie-Verband (MIV), bestätigt das gegenüber BR24: "In der Tat gab es seit November mehr Milch und damit auch Milchfett von den Höfen. Ende 2022 lag die Steigerung bei 4 Prozent." Dazu komme, dass die Kaufkraft der Kunden fehlen, sagt Heuser. "Konsumenten sparen bei Lebensmitteln."

Es ist also mehr Milch auf dem Markt, allerdings sparen die Verbraucher, und teure Milchprodukte werden zum Ladenhüter. Das wieder setzt hohe Preise unter Druck. Ausgerechnet in diesem Umfeld sind nun die Butterverträge in der Milchbranche am 1.2.2023 ausgelaufen. Deshalb rechnen Branchenexperten zunächst nicht mehr mit höheren Preisen. MIV-Hauptgeschäftsführer Heuser habe der Preisfall nicht überrascht. Und weiter: "Wir kommen von historischen Höchstwerten."