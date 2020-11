Buttenheim: Polizei sperrt Kletterrouten nach Unfall

Die Polizei hat mehrere Kletterrouten im Frankendorfer Klettergarten bei Buttenheim im Landkreis Bamberg gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich dort am vergangenen Mittwoch ein Mann schwer verletzt.

Umlenkhaken bricht aus Kletterwand

Der 38-Jährige aus dem Landkreis Bamberg war unkontrolliert gegen die Felswand geprallt, nachdem ein Umlenkhaken aus der Wand gebrochen war. Nur den Zwischensicherungen sei es zu verdanken, dass der Mann nicht in die Tiefe stürzte, heißt es.

Sechs Kletterrouten vorsichtshalber gesperrt

Spezialisten für Berg- und Kletterunfälle der oberfränkischen Polizei ermitteln derzeit, warum sich der einzementierte Haken löste. Sechs Kletterrouten des Frankendorfer Klettergartens sind dazu vorsorglich gesperrt worden. Sie liegen im Sektor "Vajoletewinkel" des Klettergartens.

Weiterer Kletterunfall am "Verbrechereck"

Auch zwischen Muggendorf und Behringersmühle im Landkreis Forchheim ist es zu einem Kletterunfall gekommen. Wie die Polizei meldet, stürzte am Sonntagnachmittag ein 28-Jähriger am Kletterfelsen "Verbrechereck" aus etwa vier Meter Höhe in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer. Zwei von ihm selbst gesetzte Sicherungen sollen sich gelöst haben. Warum, ermittelt nun die Polizei. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.