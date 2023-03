Busverkehr und Klinikum: Verdi-Warnstreiks in Oberfranken

Im Vorfeld der dritten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst ruft die Gewerkschaft Verdi für die laufende Woche in ganz Bayern zu Warnstreiks auf. Die Aktionen wirken sich auch auf Teile Oberfrankens aus.

Warnstreiks vor allem im Raum Bayreuth geplant

So sollen nach einer Mitteilung der Gewerkschaft am Dienstag und Mittwoch Mitarbeitende der folgenden Betriebe ihre Arbeit niederlegen: Stadt und Stadtwerke Bayreuth und Kulmbach sowie die Städte Pegnitz und Pottenstein. Außerdem sind am Mittwoch die Mitarbeitenden des Klinikums Bayreuth, der Außenstelle Bayreuth der Autobahn GmbH des Bundes, des Landratsamts Kulmbach, des Marktes Oberkotzau und der Stadtwerke Wunsiedel zum Warnstreik aufgerufen.

Klinikum und Busverkehr sind eingeschränkt

Neben Bayreuth wird es auch in Bamberg und Forchheim am Mittwoch Ausfälle und Einschränkungen bei der Müllabfuhr geben. Außerdem wird es durch die Streiks im Busverkehr in Bayreuth zu Einschränkungen und Ausfällen kommen. Im Klinikum Bayreuth soll die Patientensicherheit laut Verdi durch den Streik nicht gefährdet sein, es gibt einen Notdienst, allerdings kann es gegebenenfalls Beeinträchtigungen bei Operationen geben.

Wie die Stadtwerke Bayreuth mitteilen, wird im Stadtbusverkehr der Linien 301 bis 326 wieder ein reduzierter Fahrplan angeboten, da die externen Partnerunternehmen nicht streiken. Welche Fahrten stattfinden und welche ausfallen, erfahren die Fahrgäste auf der Website der Stadtwerke Bayreuth. Ob die Lohengrin Therme öffnen kann, stehe noch nicht fest, Informationen darüber werden die Stadtwerke und die Therme online mitteilen. Bei der Autobahn GmbH wird es einen Notdienst geben, so dass die Verkehrssicherheit nicht gefährdet werde, so Verdi im Gespräch mit dem BR.

Treffpunkt für die Streikenden ist am Dienstag um 9.30 Uhr auf dem Stadtparkett Bayreuth, dort soll es eine Kundgebung geben.

Verdi: "Gehen nicht für ein luxuriöses Leben auf die Straße"

Die Gewerkschaft Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Geld für alle, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat und 200 Euro mehr für Studierende, Auszubildende und Praktikanten. Als Grund für diese Forderungen führt Verdi steigenden Lebenshaltungskosten und Energiepreise sowie die Inflation an. "Hinzu kommt die starke Überlastung durch die Pandemie und durch die Folgen des Kriegs in der Ukraine, dem kein finanzieller Respekt gezollt wird", sagt Tina Karimi-Krause, Bezirksgeschäftsführerin von Verdi Oberfranken-Ost.

"In so unsicheren Zeiten, wie wir sie gerade erleben, brauchen wir verlässliche Strukturen, Planbarkeit und Sicherheit für die Beschäftigten", bekräftigt Karimi-Krause die weiteren Forderungen der Gewerkschaft nach einer unbefristeten Übernahme von Auszubildenden und einer zwölfmonatigen Laufzeit des Tarifvertrags. "Die Beschäftigten gehen nicht für ein luxuriöses Leben auf die Straße, sondern um von der eigenen Arbeit gut leben zu können." Außerdem halte der öffentliche Dienst "den Laden am Laufen. Das sollte auch entsprechend entlohnt werden".