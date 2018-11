Busunglück Ammerndorf: Fahrzeuge waren frisch überprüft

Kriseninterventionsteam im Unterricht

Bei dem Frontalzusammenstoß von zwei Linienbussen am Ortsausgang von Ammerndorf nahe Nürnberg waren am Donnerstag 28 Kinder, Jugendliche und Erwachsene verletzt worden. 12 von ihnen schwer, 16 leicht. In Lebensgefahr schwebt niemand.

Sogenannte Kriseninterventionsteams waren am Freitag im Gymnasium Oberasbach und an der Realschule Zirndorf im Einsatz, um Schüler zu betreuen, wie Christian Ell vom Landratsamt Fürth sagte. Die Busse hätten Kinder und Jugendliche von beiden Schulen transportiert. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 600.000 Euro.